泛海商學院正式啟動 開啟斜槓創業新航道

打破傳統框架 一條龍打造「教育 × 產品 × 銷售」模式

在全球經濟景氣低迷、房地產市場持續震盪的時代背景下，台灣不動產產業正面臨前所未有的挑戰。交易量萎縮、房價盤整，加上市場信心不足，讓眾多房仲人員及地產相關從業者承受龐大經濟壓力。

有鑒於此，「泛海商學院」正式宣布成立。這所學院以「幫助上幫族打造第二人生的斜槓財富」為使命，致力於協助地產、服務與銷售領域的從業者在AI與數位轉型浪潮中重新站穩腳步。

泛海商學院由皇國際、全億豐國際、台馬國際地產三大機構聯合打造，整合產業鏈資源，首創「教育培訓、產品銷售、創業輔導」三位一體的一條龍服務。

過往許多業者雖提供培訓課程，但缺乏可落地的銷售產品與後續輔導機制，導致學員學完仍難以轉化收入。泛海商學院突破這一困境，為學員提供即學即用的實戰型內容，並搭配實體可銷售商品、線上行銷工具與導師陪跑輔導，協助學員真正從學習走向獲利。

泛海商學院將核心族群定位為「上幫族」這群在各自專業領域中善於助人、擅長溝通、具備影響力的人。他們可能是地產經紀人、保險顧問、講師、服務業從業者，卻同樣面臨收入不穩與市場轉型壓力。

學院希望透過系統化的課程設計與產品授權制度，讓上幫族能夠以自身信任關係為起點，發展出屬於自己的第二收入來源，實現「學習即創富」的目標。

泛海商學院特別邀請培訓界知名導師吳宥忠擔任院長。吳院長長年深耕 AI 賦能、商業培訓與個人品牌打造領域，曾協助眾多企業與創業者透過系統化方法實現獲利轉型。

他表示：「泛海商學院的使命，不只是教大家賺錢，而是讓每位學員都能打造屬於自己的斜槓品牌，建立抗風險、反脆弱的第二財富系統。」

泛海商學院的成立，象徵著教育與產業整合的一次重大突破。

未來，學院將持續擴展課程範疇，涵蓋 AI 工具應用、行銷自媒體、財富管理、社群創業等多元領域，打造屬於台灣市場的全方位斜槓孵化平台。