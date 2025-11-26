泛海商學院鎖定房仲族群推副業課程 吳宥忠：房地產從業者最具斜槓優勢

產業中心/綜合報導

房地產市場變動頻繁，許多房仲開始尋求第二份收入作為長期職涯的保障。泛海商學院推出專為房仲族群設計的「斜槓與第二收入」課程，由院長吳宥忠帶領，透過 AI 工具與銷售延伸策略，協助從業人員開拓新的收入來源。

近年房市景氣與成交量出現波動，不少房仲在客源不穩、收入起伏大的情況下，開始積極尋找兼具彈性與長期性的副業選項。泛海商學院近日於台北舉辦的「房仲第二收入與斜槓啟動」課程，引來多家房仲業者與超過百名從業人員參與，希望透過系統化方法提升接案廣度與收入來源。

課程由院長吳宥忠親自授課，他指出，房仲是最適合發展斜槓的職業之一，不僅擁有談判、銷售、客戶服務等關鍵能力，也具備市場敏感度，若能搭配 AI 工具與個人品牌經營，能在不影響本業的前提下開拓更多合作機會。

吳宥忠表示：「房仲擁有比一般上班族更強的行銷能力與人脈資源，只要找到合適的延伸方向，就能創造持續性的第二收入。」課程中也示範如何以 AI 寫內容、做企劃、建立個人品牌，以及如何將客戶經營延伸到理財、空間規劃、租賃管理等周邊服務。

參與課程的房仲普遍回饋，過去對「副業」有興趣却難以跨出第一步，此次課程讓他們理解可以從現有客戶需求出發，延伸出諮詢、內容創作、線上教育等不同收入模式。「原來不一定要脫離房地產本業，也能打造第二份穩定收入」成為現場共同感受。

泛海商學院近年投入副業教育、AI 工具應用與職涯轉型教學，課程以實作與可落地為核心。針對房仲族群，以市場需求、個人品牌、客戶經營與技能延伸為設計主軸，協助從業者在市場變動中找到更具彈性的職涯布局。院長吳宥忠具有多年創業與教育經驗，持續關注房地產從業者的專業轉型需求。