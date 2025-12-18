泛淚喊「我回來了」！高虹安重返竹市府：人生被迫按下暫停鍵 願望清單曝光

新竹市長高虹安今日正式重返市府，哽咽表示這一年多的時間，人生被迫按下暫停鍵。翻攝自高虹安臉書



新竹市長高虹安助理費案，一審被依貪污治罪條例判刑，新竹市長職務也被依法停職。不過高院二審大逆轉，貪污部分改判無罪，僅依偽造文書判刑6月、得易科罰金。停職1年5個月的高虹安今日（12/18）正式復職，一早在市府團隊及大批支持者的簇擁下再度重返市府，高虹安哽咽表示，這一年多的時間，人生被迫按下暫停鍵，漫長的像是過了一個世代，現在終於回到崗位，將檢視所有政見的完成進度，並加速推動重大建設、校園安全、教育投資、社會福利，全心放在市政上，「跟各局處一起並肩作戰，把事情做到位，是我現在最重要的事情。」

高虹安今日正式復職，踏入市府第一句話，就是向各局處首長、夥伴、市民朋友喊話「謝謝大家，我回來了」，一度哽咽、眼眶泛淚。高虹安感動表示「在我逆風的時候，在我人生低谷的時候，給予我的溫暖和支持，其實比在順風的時候給予的掌聲，是更加令人感動與刻骨銘心！」並表示經過一年多的風風雨雨，終於可以走進最熱愛、最牽掛的市政府，心裡很激動、也很沉穩，經歷這麼多的低谷和逆境，現在她比過去人生中的任何一個時刻，都更加了解責任的重要性。

高虹安提到，這一年多對於在崗位上工作的人，對於忙碌的大家，好像一眨眼，「但對於我，人生被迫按下暫停鍵的我，漫長得像是過了一個世代。」高虹安表示，這段時間不在市政府，不過在優秀團隊的帶領下，市政一天都沒有停下，特別感謝所影辛苦的首長、基層同仁，以及代理市長邱臣遠、秘書長張治祥，這段時間大家堅守崗位，推進市政工作，非常不容易，很感謝團隊將她在競選時承諾的每一項政見，努力往前兌現。

高虹安接著表示，現在復職回到崗位，有許多事情要努力，首先會檢視所有政見的完成進度，加速推進重大建設、校園安全、教育投資，全心放在市政上，和各局處一起並肩作戰，把事情做到位。

高虹安最後也向家人表達感謝，「在我最難過時，沒辦法在外面表現出來的脆弱，是家人擔心我、接住我的情緒，很謝謝家人在這段時間承受的壓力。今天很多人送我上班，希望能讓這段時間擔心的大家放心，趕快回到崗位工作。」

