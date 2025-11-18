泛綠陣營內訌 恐成三強鼎立

外傳劉櫂豪有意以無黨籍身分角逐明年台東縣長選舉，恐使戰局首度出現「三強鼎立」態勢。（蕭嘉蕙攝）

台東縣長選戰長期呈現「藍綠對決」，偶有政黨分裂或素人參戰，但未足以動搖戰局，然而明年選戰情勢已悄然轉變。前立委劉櫂豪自民國112年立委選舉退黨後，傳出有意再度以無黨籍身分角逐縣長寶座，此舉不同於以往因提名產生歧異所致的分裂參選，而是主動跳脫黨派框架、自成「第三勢力」強襲，恐使台東百里侯之戰首度出現「三強鼎立」，掀起一場擾動藍綠的政治風暴。

回顧台東縣長選舉史，政黨分裂最早可追溯至民國86年，當時國民黨籍徐慶元脫黨參選落敗，讓同為國民黨的陳建年以些微差距連任成功，而後徐一度加入親民黨，93年退黨並力挺民進黨總統候選人陳水扁。95年縣長補選時，劉櫂豪雖獲徐慶元與民進黨支持，但以無黨籍身分參選，民進黨籍賴坤成同樣以無黨籍競選，最終雙雙敗給國民黨的鄺麗貞。

台東縣長選舉自此再度回歸藍綠之爭，劉櫂豪以民進黨籍連戰6屆，成為綠營固定班底；藍營則先後由黃健庭、饒慶鈴守住藍天。直到112年立委選舉，劉櫂豪、賴坤成於黨內初選再度廝殺，劉落敗後退黨參選，不僅讓國民黨新秀黃建賓漁翁得利，更進一步深化劉、賴的「瑜亮情結」。

台東縣原住民族人口比例高，早年國民黨深入原鄉，「服務做得好」形象獲得族人認同，形成「鐵票倉」，即便年輕世代政治態度較開放，仍常受家族與部落影響而「投藍不投綠」。但耕耘地方多年、基層實力雄厚的劉櫂豪，若以無黨籍之姿重回百里侯戰場，可能成為擺脫政黨色彩束縛的一大勢力，加上他多年來積極經營青年與中間選民，有望鬆動藍綠根基，成為攪亂地方政壇春水的不安定因子。