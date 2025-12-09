泛藍智庫在美國舉辦「藍晒圖」新書發表會 強調親美、反威權的戰略方向

由國內外「中華民國派」、泛藍青年自發組成的智庫平台「新共和通訊」（New Republic of China, NRR），美東時間12月6日晚間於美國首都華府附近的馬里蘭州洛克維爾市（Rockville）舉行《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》大華府新書發表餐會，幾位主要共同作者在會中，針對藍營應如何澄清綠營抹紅攻擊、定義國民黨對美關係、以及海外組織合作方式進行了深度對談，並提出「嚇阻但不挑釁，對話但不妥協，和平但不投降」的戰略方針，展現藍營跨世代推動「論述工程」的決心。

泛藍智庫「新共和通訊」12月6日於美國舉行《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》大華府新書發表餐會。圖為淡江大學副教授黃介正

定錨華府：親美、反威權的戰略再確認

「藍晒圖」新書發表會及講座，由華府台聯會會長金義之主持，黃埔同學會會長鄭文彬為大家介紹三位主講人，包括前國民黨國際部主任、淡江大學戰略所副教授黃介正、知名軍史研究者許劍虹，以及新共和共同創辦人李厚穎等人皆到場參與。​新共和通訊共同創辦人李厚穎在引言時指出，國民黨主張兩岸溝通以維持和平並且爭取備戰時間空間，卻被綠營抹紅。

黃介正說，民進黨政府無視軍人待遇不足，軍隊普遍缺額嚴重的問題，卻在國防預算上甩鍋給為民看守荷包的國民黨。這本書不只是回顧歷史與診斷弱點，更是一份「面對綠營輿論戰的教戰手冊」，旨在透過「歷史與理念」、「黨務與在地」、「世界與兩岸」三大板塊的剖析，為2026與2028選舉輿論戰做好準備。

針對外界關注的台美關係與兩岸路線，黃介正以〈定錨華府，跨越百年的理念夥伴〉為題，強調國民黨自孫中山創黨以來，便是美國在華人世界最堅定的民主盟友。

黃介正重申國民黨應堅持「親美、反威權、挺民主」的戰略路線，並提出「嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）」的3D戰略，強調國民黨有能力在強化國防的同時，透過對話降低台海風險，這才是符合美國利益與台灣安全的穩健之道。

軍史研究者許劍虹則以〈抗戰幽魂的當代辯證〉為題，從二戰歷史切入，打破當前台灣社會「抗中保台 vs. 親中賣台」的簡單二分法。他引用英國二戰前夕「綏靖政策」為皇家空軍爭取建軍時間的史實，論證「避戰」與「備戰」實為相輔相成。

許劍虹認為，國民黨主張的和平對話並非投降，而是為了爭取台灣生存與轉型的空間，呼籲藍營應有底氣面對歷史，破除綠營的認知戰。

泛藍智庫「新共和通訊」12月6日於美國舉行《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》大華府新書發表餐會。圖為軍史作家許劍虹

投資未來：為中華民國續命的導航系統

《藍晒圖》一書集結了「中華民國派」海內外30多位跨世代學者與政治實務工作者、青年民代，被視為國民黨青壯派的「自救與革新宣言」。​本次活動由美國華府黃埔同學會、華府台灣同鄉聯誼會、華府三民主義大同盟、華府華人工學會、旅美南投鄉親會等藍營僑團協辦。

而除僑界領袖與僑胞熱烈參與外，國民黨駐美代表秦日新、駐美代表處主任沈正浩也蒞臨現場，國民黨中評委巫和怡、陳惠青，及駐華府四分部，均有代表與會，現場座無虛席。

而針對海外僑務的革新，李厚穎分享了〈數位時代的社群組織動員觀察〉。他分析綠營近年如何透過「去中心化」的志願者網絡（如Team Taiwan）在海外形成綿密的跨國連結。他主張國民黨應找回孫中山當年奔走海外、以理念號召募款的精神，建立新型態的海外志願者生態系，招募認同中華民國理念的青年，號召自發投入論述傳播與組織工作。

活動尾聲，主辦單位發起「投資一個世代，贏回一個國家」的募款呼籲。李厚穎感性表示，大家買的不是一本書，而是為一艘承載中華民國民主自由理念的巨輪，投資最新的「導航系統（論述）」和「燃料（青年人才）」。



