泛藍議員組成！「新藍圖連線」推青年政治營

泛藍議員組成的「新藍圖連線」本月8日、9日舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，聚集超過40名來自各縣市的學員修習公共事務學分。（新藍圖連線提供）

泛藍議員組成的「新藍圖連線」本月8日、9日舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，聚集超過40名來自各縣市的學員修習公共事務學分。

此次活動新北市議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰、宋雨蓁、呂家愷都參加協助講授課程，並邀請立委葛如鈞、陳菁徽分別以「AI世代下的政策變革」、「政治人物化身KOL」為題，期待能帶領學員從科技專業及社會影響力視角，深度剖析未來治理的創新思維。

白珮茹以守護東北漁場及爭取汐東線捷運兩案為例，透過影音記錄分享自身如何與選區民眾溝通，勉勵有志從政的青年必須發自內心想要成為人民代言人，平日就要多和人接觸，瞭解百工百業想法。

蔡淑君則分享自己在林口連任五屆的心路歷程，服務的林口民眾從過去的三萬成長到如今超過十三萬，但一路走來始終如一，強調「心態對了、事情就能做對！能為選區家人們服務就很開心！」。

陳偉杰從自身經歷向學員娓娓道來，從擔任國會助理積極學習政策研析、紮根永和服務基層，到受黨中央徵召來到包山包海管最寬的台灣頭北海岸選區，強調十分感謝自己的服務團隊，因為同仁齊心合力，才能兼顧。

宋雨蓁則向學員說明擔任平地原住民議員的重要性，尤其是讓原民權益更加受到重視，是進步城市的重要象徵，自己全新北29區都要跑，但在所有議員的暖心協助下，讓服務族人的工作也更加順利。

呂家愷向學員強調，雖然服務基層是不可或缺的工作，但越接近選舉期間，選民同樣關心政黨和民代對於國際局勢的理解、以及對兩岸關係的立場態度，因此做為政治人物，必須能掌握時事提出論述，才能贏得民眾信任。

不少學員現場表示有志參與里長選舉，在踴躍提問過程中，也更深刻理解民代工作內容與應該做好的準備，活動交流氣氛熱烈。

