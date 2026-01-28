一泡全變黑！窗簾其實超髒 家事達人揭「1清洗神招」：不洗更快壞

記者鄭玉如／台北報導

農曆春節將至，許多人忙著進行年前大掃除，但在整理居家環境時，窗簾往往成為最容易被忽略的一環。家事達人陳映如提到，洗窗簾其實不難，清洗前她會先用「過碳酸鈉」浸泡窗簾，水桶內的水馬上變黑，對此分享兩招窗簾清洗方式，簡單又快乾。

陳映如在臉書粉專指出，窗簾的清潔很常被忽略，「總覺得它就掛在那邊，應該不會太髒吧？」但事實並非如此。近日她趁天氣好轉時，陸續將家中窗簾拆下來清洗，清洗前先浸泡在摻有「過碳酸鈉」的水中，水立刻變成一桶黑黑的污水。由於窗簾長期吸附戶外灰塵，又長時間未清洗，因此存在許多肉眼看不見的髒污。

陳映如分享兩招洗窗簾秘訣，基本上可直接放進洗衣機清洗，若是紗簾，洗完可直接掛回去，自然風乾速度很快；如果是厚重窗簾，洗好後先放在有開除濕機的室內，等乾了再掛回去比較保險。

陳映如最後提醒，清洗前要先確認窗簾是否能夠水洗，若是不能水洗，只能送乾洗。此外，窗簾建議一年至少清洗一次，放得越久不洗，布料纖維越容易受損，反而會縮短使用壽命。

