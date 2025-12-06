泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

隨著氣溫降低，許多民眾喜愛前往溫泉區泡湯放鬆，但泡湯除了能紓壓、促進新陳代謝外，也可能帶來泌尿健康風險。陳鈺昕醫師提醒，特定族群仍需留意可能引發的泌尿系統問題。

泡湯可能增加泌尿系統感染風險，特別是在公共浴池環境中，細菌容易滋生，導致泌尿系統感染。（示意圖／Pexels）

恆昕泌尿科診所醫師陳鈺昕表示，泡湯可能增加泌尿系統感染風險，特別是在公共浴池環境中，細菌容易滋生，導致泌尿系統感染，尤其針對尿道較短的女性，或免疫力較差者更容易被感染。此外，若本身已有泌尿系統炎症，如尿道炎、攝護腺炎、骨盆腔發炎等症狀，尤其是急性發炎反應時，泡湯反而會加重症狀，應暫時避免。

高溫泡湯對心血管系統也有影響。「高溫會使周邊血管擴張、血壓降低，導致重要器官供血減少。」陳鈺昕解釋，若泡湯後立即進行親密行為，容易出現體力不支、頭暈或暫時性勃起功能下降，嚴重者甚至可能引發虛脫或心血管意外，建議若要進行性行為，應休息30分鐘並補充水分後再進行。

針對男性生殖健康，陳鈺昕指出，高溫環境不利睪丸生成精子。一般溫泉水溫平均為40°C上下，若泡湯時間過長（超過15分鐘）則會抑制精子生成、活動力下降，可能影響生育能力。

急性攝護腺炎患者通常會出現排尿困難、急尿、解尿疼痛、下腹疼痛，或伴隨發燒、寒顫等症狀。（圖／Photo AC）

對於攝護腺炎患者是否適合泡湯的疑問，陳鈺昕說明，攝護腺炎臨床上分為急性與慢性兩種。急性攝護腺炎患者通常會出現排尿困難、急尿、解尿疼痛、下腹疼痛，或伴隨發燒、寒顫等症狀，此時若泡湯促進血液循環，容易加重發炎與感染，應嚴禁泡湯、遵從醫囑治療。

而慢性攝護腺炎患者若症狀穩定，則可適度透過泡湯或溫水浴來緩解不適，有助於舒緩骨盆壓力、頻尿感與會陰不適，但需留意水溫不可超過40°C、浸泡時間不超過15分鐘。陳鈺昕強調，大多數攝護腺炎不是經由病毒傳染，而是由細菌感染、尿液逆流、壓力或免疫異常等因素引起，因此傳染機率低。

建議泡湯後立刻排尿，儘快排出尿道內殘留的溫泉水與細菌。（示意圖／Pixabay）

為預防泡湯後發生泌尿感染，陳鈺昕建議民眾泡湯後需留意細菌是否會藉由尿道口進入體內，進一步向上感染泌尿系統。他提出四項預防措施：泡湯後立刻排尿，儘快排出尿道內殘留的溫泉水與細菌；多補充水分，有助於頻繁排尿，將尿道口細菌沖掉；徹底清潔會陰部及私密處，清洗後擦乾保持乾燥；維持通風，清潔後換上寬鬆內衣褲，讓私密處保持透氣。

陳鈺昕提醒，若泡湯前後出現排尿困難、尿流變弱、急尿、頻尿、射精疼痛、會陰部悶痛等症狀，建議儘快前往泌尿科就診，找出原因並接受適當治療。

