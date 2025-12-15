泡椒麵層次鮮明 饕客聞香而至

酸香微辣的泡椒麵搭配小巧涮嘴的抄手，層次分明、香麻帶勁。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

近年台南麵食市場百花齊放，位於北區公園路上的「外省滷味泡椒麵館」主打少見的四川泡椒風味，憑藉酸、香、辣交織的口感，開業一年多逐漸累積好口碑。店家由蕭小姐經營，為台南加盟店，總店則設於佳里，將偏向重口味的川味元素調整為更適合南部飲食習慣的版本，讓嗜辣與不嗜辣的客人都能各取所好。

招牌泡椒炸醬麵一上桌，香氣便相當鮮明。不同於傳統肥肉比例偏高的炸醬，店家選用較為清爽、偏瘦的肉燥，拌入四川泡椒與醃漬白蘿蔔丁，入口微酸，辣感緩緩浮現漸至鮮明，清脆口感與微酸鹹香恰好平衡。麵條部分也頗具特色，向麵廠訂製的粗麵條，線條勁實、咬感明確，吸附醬汁的能力佳，即便拌勻後也不顯軟爛，Q彈中帶有嚼勁，與泡椒炸醬的風味相當契合。

另一道人氣品項「抄手」則展現不同巧思。抄手個頭小巧，包法刻意保留中空結構，像個小包袱。皮薄處滑順、皮厚處帶嚼感，佐以微微椒麻香氣，調味恰到好處，讓人不自覺一顆接一顆，十分涮嘴。

另外一款四川燃麵相較於原版偏重油、重麻的作法，店家調整為較貼近台灣人的口味，以肉燥為基底，搭配花生粉與花生顆粒，入口先是帶出微甜與醬香，辣度並非一開始就強烈，而是在咀嚼後段逐漸竄出，留下隱約卻明確的辣味尾韻。整體風味溫潤中仍保有層次。

從泡椒炸醬麵的酸香層次，到抄手與燃麵的風味區隔，對喜歡麵食、又想嘗試不同於傳統台南口味的民眾來說，不妨走一趟，感受四川泡椒在台南街頭的另一種詮釋。