泡水車怎賠 蘇澳煙波提議現值35％ 一票車主傻眼

上個月鳳凰颱風外圍環流與東北季風形成的共伴效應，在蘇澳地區降下暴雨導致大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場超過30輛車泡水，業者提議以「車輛現值35％」進行補償，遭所有車主拒絕，多數網友也說以現值計算太沒誠意，多數車輛的賠償費恐怕會比維修費還低。

煙波飯店表示，淹水屬於不可抗力因素，當天已提供房費全免、餐食及接駁車等協助，如今針對車主損失，願意在最大善意之下提供補償，包括慰問金1萬元、車輛現值35％補償及全額支付拖吊費，結果遭所有車主拒絕，宜蘭縣政府消保官將在12月3日召開首次協調會。

消息曝光後在PTT八卦板引起討論，有網友酸依照台灣人貪心的個性，業者沒有直接賠一台新車恐怕都不會滿意，建議直接讓保險處理就好，也有人說「有夠貪婪，當下路都淹沒了，放他們出去也沒用啊」、「法院應該也是照現值算，判起來搞不好更低，這些車主還不見好就收」。

不過更多人則指出，飯店提供的賠償是「現值的35％」，但車子開過會折舊，加上此次還變泡水車，現值恐怕都沒多少了，更別說還只賠35％，並試算100萬的車開5年，假設殘值約50萬，再計算35％等於只賠17.5萬，無言喊「這麼沒誠意還不如當初直接放人，這樣就變車主風險自負」、「現值的35％，老車等於幾乎不用賠，笑死」、「現值35％根本是在打發乞丐」、「新車價的35％我都不一定接受了，現值35％真的是來搞笑的」、「現值35％真的欺負人，大部分車子連維修費都不夠付吧」。

