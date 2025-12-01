泡水車爭議》蘇澳煙波飯店提賠償車輛現值35％ 自救會拒絕

〔記者游明金／宜蘭報導〕上個月蘇澳暴雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室停車場淹水，造成30多輛泡水車衍生爭議；據了解煙波飯店提出初步賠償方案，將以車輛現值35%作為賠償；不過，煙波住客與車主自救會拒絕這樣的協議，並稱3日宜蘭縣政府消保官將召開首次協調會再作討論。

根據蘇澳煙波飯店提出的賠償方案，11月11日因鳳凰颱風等不可抗力因素，導致地下停車場車輛受影響，公司理解旅客因此遭遇的不便及困擾，希望以公平合理的方式，提供最大誠意的協助與補償，同時公司亦會盡力提供拖吊協助。

煙波飯店表示，公司除已於第一時間提供房費全免、餐食服務、安排接駁車，及每台車提供每人3000元交通津貼，對於有意願接受補償的車主，特予擬定方案如下：1、每台車提供慰問金新台幣1萬元。2、每台車計算現值(依定率遞減法計算)後，由公司提供車輛現值35%作為補償。3、公司會全額代為支付相關拖吊費用。

煙波指出，以上補償方案為公司基於最大善意所提供，並保留調整之權利，請有意願接受補償車主，盡速與公證人或飯店聯絡，公司將持續努力，提供更完善的服務，並致力於保障每位旅客的權益。

煙波與住客自救會在上週5接到煙波提出的賠償方案；自救會經過假日兩天討論後表示，自救會全體都沒有人接受這樣的協議，12月3日下午宜蘭縣政府消保官，將於宜蘭議會舉辦首次協調會，屆時再進一步表示意見。

