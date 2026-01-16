泡沫不算太「膨風」？ AI資本支出續升 專家預估還有2年榮景！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

AI科技股到底還剩多少「肉」？是否已經泡沫化？這是近期投資人熱議的焦點，我認為這問題目前還不用太擔心，因為泡沫還在「穩健成長」階段。

資產泡沫簡單來說是「資產價格膨脹」的現象，古今中外，資產泡沫化現象始終存在，當泡沫大到無法支撐，資金會從泡沫化的資產快速流出，就像是快速洩氣的汽球。

隨著資產價格大漲，泡沫化的疑慮升高，不同資產類別，形成的泡沫有本質上的差異。像發生在17世紀荷蘭的鬱金香泡沫，當時特定品種的鬱金香球莖被視為珍稀物品，炒作到巔峰時，一顆球莖的價格甚至可以買下一棟房子，最終價格崩跌。這種結局其實不難預見，畢竟鬱金香是用來觀賞的，有很多替代品，不是非買不可。

房地產、股市泡沫則是現代人較熟悉的2種資產泡沫。以前者來說，較有代表性的是1980年代末日本房地產泡沫、2007年美國次級房貸風暴、2020年中國房地產泡沫。這3大房地產泡沫破裂時，平均房價都一度大跌，但跌幅與跌價速度不一，房價落底及回升情況也大不同，而位於稀缺地段的房價相對有支撐。

熱門產業大吸金 是股市泡沫的源頭

至於股市泡沫，與當下熱門產業發展息息相關。1980年，台灣紡織等傳產出口興旺，央行在美國壓力下大幅鬆綁外匯管制，新台幣兌美元快速升值，外資熱錢湧入，台灣房地產及台股營建、資產、金融業股價飆漲，彰銀（2801）、第一銀、華南銀、國泰人壽、台火（9902）股價曾超過千元。然而，由於新台幣大幅升值，加上土地、勞工成本大增，1990年代末台灣產業大量外移到中國大陸，台灣金融、資產股泡沫破裂，台火目前股價僅有當年高峰的「零頭」。

1990年代台灣產業升級，半導體、資通訊（電子業）成為新興熱門產業，網路商機與應用充滿想像空間，新興網路公司非常搶手，即便公司沒獲利股價也會大漲，甚至虧損越大漲越多，其背後邏輯為「燒越多錢搶占網路市場先機者，越有機會成為未來贏家」。

在網路股熱潮不斷推升之際，時任美國聯準會（Fed）主席格林斯潘（Alan Greenspan）在1996年底一次演講中首次示警，稱此市場現象為「非理性榮景」（Irrational Exuberance）。

技術門檻遠高於網際網路 AI泡沫言之過早

回頭來看，1996年格林斯潘公開示警時，網路泡沫尚處於初期階段，Fed也沒立即升息來抑制股價，甚至於1998下半年意外進行了3次緊急降息，以應對俄羅斯債務違約波及長期資本管理公司（LTCM）破產等國際金融危機。

為抑制通膨，並讓過熱的股市降溫，從1999年6月至2000年5月，Fed總共升息6次，而網路泡沫終於在2000年3月破裂，隨後迎來長達1年多的股價大崩盤，像亞馬遜（Amazon）股價隔年蒸發超過8成，一大堆網路公司後來甚至消失。

網際網路與AI，都是劃時代的產業技術革命，後者是在前者的基礎上進一步發揚光大。相較於當年網路泡沫，AI泡沫目前還不算太「膨風」，由於訓練大語言AI模型所需要的算力、電力、技術門檻遠高於當年網際網路，至今美系AI產業主要由輝達（Nvidia）等科技巨頭主導，再加上台廠AI伺服器供應鏈、韓國記憶體大廠。

這些公司財務相對穩健，只要能持續成長，市場便願意給予較高本益比；若未來的本益比因獲利成長而下滑，泡沫化問題就不大。

TrendForce預估，全球8大CSP（雲端服務供應商）明年資本支出將進一步成長到6,000億美元左右，較今年約4,300億美元成長4成。只要這些大咖的資本支出持續成長，Fed貨幣政策不緊縮，AI泡沫就不至於破裂，股價漲多拉回修正後還會再創新高，目前看來至少還有1～2年榮景。

