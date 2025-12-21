泡沫危機解除 八堵抽水站恢復作業

台水公司加設攔油索及吸油棉，提高取水的水質安全。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆河支流暖暖溪泡沫案，經台水公司針對基隆河水質檢測合格，因此八堵抽水站二十日傍晚恢復抽水作業。

台水公司指出，基隆河支流暖暖溪在十二月十八日出現異常泡沫情形，台水公司第一區管理處八堵抽水站，立即採取預防性停止抽水，並同步進行原水採樣及水質檢測。目前經檢測結果顯示，各項水質（含揮發性有機物）都符合相關標準，個別採樣的大腸桿菌群，也屬可由淨水處理程序有效去除項目。

經綜合評估水質檢測結果及供水調度需求，八堵抽水站在二十日下午六點辦理復抽作業；復抽後持續加強水質監測及河面巡視，確保取水安全。同時於取水口及新山淨水場原水調節池加設攔油索及吸油棉，提升水源防護能力。