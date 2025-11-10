泡沫要來了？新興市場教父示警：AI龍頭股恐「下跌40%」，若大回檔將逢低買進
重點一：馬克・墨比爾斯（Mark Mobius）預警 AI 龍頭股恐出現 30% 至 40% 的短期修正，主因為估值過高與資本支出過度。
重點二：他主張「逢低買進」，長期看好 AI 趨勢，但短期回檔不可避免。
資深基金經理人馬克・墨比爾斯（Mark Mobius）近期對 AI 相關權值股釋出明確風險訊號。
他在接受《彭博》專訪時表示，AI 龍頭的股價漲勢已使估值攀至高檔，同時超大型科技股投入的 AI 資本支出「可能過度」，在基本面尚未完全證明變現路徑之際，「市場對題材的溢價將面臨修正。」
墨比爾斯直言，短期回檔幅度「看 30% 到 40%」屬合理區間，並強調這類修正將屬短暫性；即使如此，他長期仍看好 AI 技術與應用的上行趨勢。
近期市場對回檔的討論升溫，科技板塊賣壓擴大。高盛執行長所羅門（David Solomon）曾稱，未來兩年整體市場恐有約 20% 的下跌風險；摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長皮克（Ted Pick）也指出，約 15% 的拉回「屬健康調整」。
在此脈絡下，墨比爾斯對 AI 板塊的擔憂集中在「估值過高」與「投入過猛」，尤其是巨頭企業今年動輒以「數十億」美元級別加碼算力、資料中心與供應鏈；當短期現金流回報尚未明朗，估值修正的條件便更加成熟。
墨比爾斯長年領導新興市場投資，被稱為「新興市場教父」。他 1987 年加入富蘭克林・坦伯頓（Franklin Templeton）新興市場團隊，在工作超過三十年期間，將其管理資產從 1 億美元發展至超過 500 億美元；2018 年自富蘭克林・坦伯頓「退休」後，同年創立 Mobius Capital Partners LLP，持續專注於全球新興市場的中型企業投資。
沒有看衰 AI，若回檔「會用手腳一起買」
面對可能的拉回，墨比爾斯釋出明確操作框架：「要做好回檔準備，然後在下跌時買進。」他甚至表示，若 AI 龍頭出現 30% 至 40% 的回檔，「會用手腳一起買」，以逢低加碼的方式強化長期部位。其核心邏輯是，短期評價修正不改變 AI 的結構性趨勢，反而有助於讓風險溢價回歸理性，創造更具吸引力的風險／報酬比。
在資金配置上，他點名新興市場（Emerging Markets）為可關注標的。依其說法，iShares MSCI 新興市場 ETF 今年以來上漲 29.7%，領先 S&P 500 的 13.8% 年初至今漲幅；背後動能主要來自中國與印度股市的強勢表現。
墨比爾斯指出，中國經濟正沿著技術階梯持續升級，印度電腦硬體領域的發展亦加速，兩大經濟體可望驅動資金回流 EM 資產。他並提到聯準會（Fed）降息的外溢效應：美元走弱提升海外企業購買力，成為新興市場的順風因素，且此動能可能自中印擴散至其他 EM 國家。
今年 4 月美中貿易戰升溫之際，墨比爾斯曾透露旗下基金的現金水位高達 95%。他當時表示：「現階段，現金為王，所以我基金裡的 95% 都是現金，並準備在適當的時候採取行動。」
資料來源：商業內幕
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
