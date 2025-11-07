泡泡瑪特員工也喊貴！直播吐這8字疑認了割韭菜

國際中心／綜合報導



中國玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下角色Labubu，受到韓團「Blackpink」人氣成員Lisa喜愛後，讓該角色價格水漲船高，在全球掀起瘋搶潮，導致價格不斷在二手市場被哄抬。而在昨（6）日，中國泡泡瑪特在抖音進行直播時，有女員工看到商品價格認為太貴，一個不小心就吐出真實心聲，畫面也全被直播出去。





中國玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下角色Labubu人氣相當高。（圖／翻攝自微博）

根據中國媒體報導，中國泡泡瑪特昨（6）日晚間進行直播時，1名女工作人員手拿原價79元人民幣（約344元台幣）的dimoo掛鏈盲盒，看到價格後不小心脫口喊「媽呀！這東西賣79（元）？」，認為實在是太貴，但一旁的男性工作人員則回「沒事，會有人買單的」。

泡泡瑪特員工認為商品價格太貴，不小心在直播中說出真心話。（圖／翻攝自微博 ＠妹有悠醬）





直播畫面曝光後，不少網友都認為，就連泡泡瑪特的員工都認為價格實在太貴，可見是扎扎實實的在割人韭菜，之後更是傳出泡泡瑪特要「處理該名員工」，紛紛傻眼嗆「大實話挺好」、「定價就是很離譜啊」、「說出了事實而已」、「真的很貴啊我服了」、「本來就貴憑啥摀嘴」、「我覺得員工也沒說錯啊」、「員工說句實話就被處理了？」。

一旁的男性工作人員回「沒事，會有人買單的」。（圖／翻攝自微博 ＠妹有悠醬）





而在今（7）日，中國泡泡瑪特也火速針對這場「直播事故」進行回覆，表示已經對相關的工作人員在進行內部處理，會進行核實，但目前還沒有收到要調整該商品售價的通知；至於直播中不小心說出「真心話」的工作人員們下場為何？泡泡瑪特官方則透露，公司目前正在緊急調查中，並強調「不會開除相關員工」。

原文出處：泡泡瑪特員工也喊貴！官方直播突吐「這8字真心話」疑認了割韭菜下場曝光

