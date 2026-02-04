泡泡瑪特惹議 蔣市府：可行銷台北 對就做

台北市長蔣萬安宣布台北燈節首度與國際IP「泡泡瑪特」合作，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是沒有文化自信。台北市研考會主委殷瑋4日強調，真正的文化自信是不管用怎樣的國際IP，都不會覺得台灣會受影響，他透露蔣萬安秉持「對的事，做就對了」，當初蔣決策考量合作案在於能行銷台北、讓國際粉絲關注台北。

殷瑋昨接受媒體人王淺秋專訪，對台北燈節IP與泡泡瑪特合作遭質疑，殷瑋表示，蔣萬安擔任首長已3年多，他的決策關鍵很簡單，一直都是秉持「對的事，做就對了」。台北燈節與泡泡瑪特合作，市府當然有權衡利弊，預期可能會有「青鳥」等不同立場民眾有意見。

不過，殷瑋認為應反向思考，像是英國首相施凱爾日前訪大陸後，宣布泡泡瑪特第1個海外總部設置在倫敦，作為交流成果，韓團Blackpink團員Lisa也最愛泡泡瑪特，歌手Lady Gaga甚至有專門客製化的「GABUBU」，他們都公開表達對泡泡瑪特的喜愛，這就是IP的國際效應。

殷瑋強調，蔣萬安對這次合作案，思考的是對台北有沒有行銷功能、對台灣有沒有好處？「難道是大陸的IP品牌，就不能做？」最後答案很簡單，因為蔣萬安堅持做「對的事」，所以拍板定案。

他直言，吳欣岱批評文化入侵是「工具論」，而不是從文化本質看待，真正的文化自信是台灣本身有自己的文化資本，不管用什麼樣的國際IP，都不會覺得台灣會受影響，這才是多元文化，例如高雄市長陳其邁引進黃色小鴨和吉伊卡娃都是範例。

殷瑋指出，泡泡瑪特到台北展出能嘉惠在地產業，像從IP轉變成燈飾的過程需要設計師、燈光策展等廠商，這些全都是台灣人員，相關燈飾除馬年意象外，也融入台北地景，可讓追蹤泡泡瑪特的國際粉絲注意到台北，達到行銷效果。