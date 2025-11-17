泡泡瑪特泰國首辦POPLAND 曼谷暹羅百麗宮打造沉浸式樂園限定MOKOKO亮相

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)攜手知名潮玩品牌泡泡瑪特(POP MART)，於11月14日至2026年1月11日在曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)的Parc Paragon展開「POP LAND泰國限定節慶活動」(POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND)。這是POPLAND首度在海外舉辦大型快閃活動，占地超過1000平方公尺，展期橫跨聖誕與新年節慶。

泡泡瑪特泰國區總經理施麗蓬(Siriporn Phalangjantuk)表示，舉辦這場活動是為了送給所有人一份禮物，符合品牌傳遞快樂與笑容的理念。她強調，主要目標是推動泰國成為流行文化中心，並成為全球旅遊、生活風格和文化的重要據點。泡泡瑪特泰國團隊為泰國民眾帶來POPLAND奇幻世界的全新體驗，相信這將成為今年底全球重要的旅遊目的地之一。

活動最大亮點是首次在泰國亮相的MOKOKO角色，粉色絨毛、圓潤大眼的可愛角色誕生於日常生活中的快樂能量，象徵純真、愛與溫暖。施麗蓬驕傲地表示，泰國現在擁有專屬的MOKOKO，只有在POPLAND才能見到。

泡泡瑪特泰國同時發起POP DONATION公益計畫，與泰國紅十字會合作，民眾只需透過電子捐款系統捐贈最低100泰銖，即可享受兩倍減稅優惠，並獲得泡泡瑪特限量盲盒一個。

泰國國家旅遊局局長塔帕尼·基亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)表示，旅遊局樂意與各界合作，為遊客創造前往泰國旅遊的動力。她指出，這次POPLAND是有史以來規模最大的一次，為收藏玩偶或參觀這類活動是一種療癒體驗，與「Amazing Thailand Healing is the New Luxury」理念相符，奢華的真諦在於心靈價值。旅遊局希望這場活動能在年底吸引更多泰國及外國遊客。

塔帕尼透露，旅遊局已與泡泡瑪特達成共識，希望曼谷活動結束後，能將POPLAND帶到其他府，為泰國民眾創造笑容，並增加外府的遊客數量。

暹羅百麗宮購物中心總經理塔納蓬(Thanaporn Tantiyanon)表示，過去20年來，暹羅百麗宮一直是全球級的旅遊目的地。她表示，集團的核心價值是為顧客提供超越期待的體驗，非常榮幸泡泡瑪特泰國選擇暹羅百麗宮和暹羅中心舉辦POPLAND活動，這也是慶祝暹羅百麗宮20週年的方式之一。

「泰國POP LAND限定節慶活動」五大主題區域

區域1：POP LAND CASCADE

從暹羅百麗宮G層延伸至帕克百麗宮的裝置隧道，展示多款泡泡瑪特人氣角色，宛如走進夢幻世界。

區域2：POP LAND CHRISTMAS TREE

泰國首座泡泡瑪特聖誕樹，裝飾著粉絲喜愛的各種角色，為年底節慶增添歡樂與活力。

區域3：POP LAND CASTLE

泡泡樂園城堡匯集MOLLY、SKULLPANDA、HIRONO等熱門角色的大型公仔，最大亮點是高達5公尺的MOKOKO巨型公仔，周圍環繞著迷宮。

區域4：POPSICLE

冰淇淋店推出泰國限定口味，包括散發泰式清新香氣的「閃亮雙星芒果柚子」(TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU)、SKULLPANDA雙倍巧克力及起司蛋糕兩款濃郁經典口味。

區域5：POP SLIDE: Finding MOKOKO

位於暹羅中心的大型粉色球池，讓遊客一起探索MOKOKO的秘密，提供超可愛的拍照打卡點。

