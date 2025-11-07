泡泡瑪特直播出包 員工吐槽自家產品貴

（中央社台北7日電）中國潮玩商泡泡瑪特瘋搶熱潮消退之際，一名女員工昨晚在直播間吐槽公司產品貴，一名男員工則稱「沒事，會有人買單的」。事件傳出引發熱議，多數網友批泡泡瑪特賣太貴，擔心員工說真話被處理。泡泡瑪特股價今天重挫近6%，但公司內部人士表示，不會開除涉事員工。

綜合封面新聞、第一財經等陸媒，泡泡瑪特官方抽盒機小程序直播間，昨天深夜直播結束後，工作人員忘記切斷畫面。一名女員工手持原價人民幣79元（約新台幣430元，下同）的「DIMOO掛鏈盲盒」公仔，直言「媽呀，這東西賣79塊錢確實是有點…過分了」；身旁的男同事則淡定回應「沒事，會有人買單的」。

這段員工吐槽自家產品貴、又稱會有人買單的影片，隨即登上中國大陸社群熱搜，多數網友指員工都說貴，批泡泡瑪特坑人。

有消費者表示，聽到這句話感到有些不適，「消費了這麼多錢，搶了那麼多泡泡瑪特的產品，到頭來卻有種被賣家當傻子的感覺」。

有網友說，泡泡瑪特的產品定價普遍過高，從69元的盲盒手辦到99至199元不等的掛件，再到399至1299元的大娃玩偶。很多周邊產品更是貴的離譜，159元一個布袋或者編織袋，一件labubu的圍裙要價199元。

也有網友表示理解，認為定價並非基層員工能決定，「有人喜歡就有人買單」、「一個願打一個願挨」是市場常態，覺得太貴不買即可。「重要的不是它真實價值多少，有人願意付多少錢得到它，它就值這個價」。

許多網友認為，這兩名員工說的都是實話，擔心他們因此被泡泡瑪特處理甚至求償。

泡泡瑪特官方客服今天表示，關於前一晚直播間直播事故，已經對相關的工作人員在進行內部處理，會進行核實。而對於所提到的79元的商品價格是否會調整，客服表示暫沒收到通知。

第一財經下午引述泡泡瑪特內部人士表示，確實發生了直播事故，公司正在緊急調查，但不會開除直播事故中相關員工。

這次涉事產品是泡泡瑪特11月新推出的「DIMOO新生日記系列-掛鏈盲盒」，有6個常規款，1個隱藏款；常規款機率是1：6，隱藏款機率是1：72。該系列單個盲盒售價為79元，整盒售價為474元。

報導提到，該產品含鋅合金掛件、聚酯纖維掛繩、樹脂公仔及玻璃/壓克力等配件，但仿冒品成本低至4元，正品卻頻現掉漆問題，其真實價值與定價差距引發爭議。

泡泡瑪特瘋搶熱潮正在消退，現貨市場價格持續下跌。8月底至今，泡泡瑪特股價下跌逾35%。今天傳出直播翻車事故後，泡泡瑪特在港股的股價又重挫5.88%，收盤報港幣204.8元。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141107