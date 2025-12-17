泡泡瑪特聖誕樹超好拍 飄雪秀、耶誕列車、聖誕村！打卡台南5大耶誕亮點

Photo Credits：beckhamhong66

當北風吹進府城，台南也悄悄換上最夢幻的耶誕濾鏡。從療癒系泡泡瑪特角色坐鎮的巨型聖誕樹，到夜空飄雪的浪漫燈光秀、會發光的耶誕列車與童話感滿滿的耶誕村，今年的台南耶誕不只溫暖，還超級好拍！一次踩點台南 5 大耶誕亮點，把節慶驚喜通通收入鏡頭，為這個冬天留下最閃亮的聖誕回憶。

【台南 5 大耶誕亮點】

南紡購物中心泡泡瑪特聖誕樹

河樂廣場冰晶耶誕樹

藍晒圖文創園區雪花投影耶誕小鎮

台南新光三越新天地30米高聖誕樹

新光三越小北門聖誕樹雪花秀和耶誕列車

南紡購物中心泡泡瑪特聖誕樹

南紡購物中心聯合POP MART打造13.5米高的聖誕樹及裝置藝術，六大角色以專屬的聖誕造型現身，營造歲末溫馨氛圍，分別是：MOLLY-火光童話、DIMOO-雪球裡的秘密、HIRONO-願望清單、LABUBU-奇妙旋轉、SKULLPANDA-密語信使，以及Twinkle Twinkle-閃閃的心願。此外還有絢麗的燈光秀，以及平安夜和聖誕節當天加碼飄雪秀，帶來期間限定的夢幻氛圍。

展期：2025/11/27～2026/1/04

亮燈時間：每日晚上17：00～22：00

絢麗燈光秀：每日晚上18：00～22：00，每個整點

奇幻雪花秀時間：五、六、日，晚上19：00、20：00，每個整點，12/24、12/25兩天加碼飄雪場

地址：台南市東區中華東路一段366號

交通：搭乘大台南公車的15、20、77號，在「南紡購物中心」站下車

河樂廣場冰晶耶誕樹

聖誕樹以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，燈光在夜色中被倍數折射，呈現如星河流動般的光影效果，充滿未來感，這是台南河樂廣場今年推出以「光」為主題的聖誕裝置，在園區內還能找尋有水面的地方，拍下城市、聖誕樹的倒影，為府城冬夜增添不同的浪漫。

聖誕樹展出期間：2025/11/28 ~ 2026/01/04，每日亮燈時間 17:30-22:30

地點：台南市中西區中正路343-20號

交通：搭乘14 公車至 「河樂廣場(中正路)」站，下車後步行約 2 分鐘抵達

藍晒圖文創園區雪花投影耶誕小鎮

藍晒圖聖誕小鎮今年最大亮點是在中央廣場打造大型「薑餅屋」造景，於每周末下午3點、5點、晚上7點安排三場降雪秀，結合燈光效果，營造冬日童話小鎮的夢幻與浪漫。並於 12/20 安排聖誕老人驚喜現身，與在地棒球團隊統一獅共同合作，邀來球團吉祥物現身與民眾交換禮物，要讓大小朋友玩得不亦樂乎。

聖誕樹展出期間：2025/11/29 ~ 2026/01/11

雪花秀時間：每週六~日15:00/17:00/19:00 限定三場燈光加降雪；週五降雪時間二場：晚上17:00/19:00

地址：台南市南區西門路一段689巷12號

交通：搭乘市區公車1, 2, 5, 10, 11, 18, 19或紅幹線、藍幹線、紅2、綠17等路線，在「新光三越新天地」或「小西門(大億麗緻)」站下車，步行即可到達

台南新光三越新天地30米高聖誕樹

台南新光三越新天地在2025年打造了南台灣最高的30米金黃燈海「閃耀之樹」，建築外牆打造的巨型金黃燈飾，以超過100萬顆燈泡構成，首次以光呈現的巨型耶誕樹，燈光隨節奏變化，營造浪漫氛圍。並有「The Light of Love 愛的光芒」主題活動，以及主題拍照區，設置星光幸福驛站、星之所願、星光夢境等裝置。

聖誕樹展期：2025/11/06 ~ 2026/01/02

亮燈時間：18:00～22:00

地點：台南市中西區西門路一段658號

交通： 搭乘台鐵至台南站後，轉乘1、2、5、11、18路公車至「新光三越新天地」站

新光三越小北門聖誕樹雪花秀和耶誕列車

2025 新開幕的新光三越台南小北門店，首迎耶誕節，精心打造台南北區的耶誕地標《耶誕暖心列車》，12米高巨型耶誕樹結合大型列車，綠白金主色調光暈、耶誕光之海、限定屋簷雪光、雪景燈光裝置，以及耶誕小火車，營造歡樂溫馨的節慶氣氛。小火車更是開放期間內申辦新光三越會員或以 APP扣100點即可免費搭乘，沉浸體驗耶誕樂趣。

聖誕樹展期：2025/11/19 ~ 2026/01/04

亮燈時間：17:00～22:00 (燈光秀30分鐘一次)

雪花秀：17:00～21:00 (每30分鐘一次)

地址：台南市北區西門路四段135號

交通：搭乘公車 7號、11號、21號 或興南客運 橘3、橘11，並在「小北商場站」下車，步行約3分鐘即可抵達

撰稿者/韓微微