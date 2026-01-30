泡泡瑪特西門町發光 夜櫻季點亮內湖樂活

台北市以燈節、花季與永續藝術，打造多元夜間旅遊體驗。2026台北燈節首創「雙IP、雙展區」形式，西門展區攜手國際潮流品牌POP MART掀起打卡熱潮；內湖樂活公園推出「樂活夜櫻季」，以光影、音樂與永續裝置藝術點亮夜櫻步道，展現台北融合潮流、美學與生活感的城市魅力。

今(2026)年台北燈節又再突破框架，西門展區首度與全球高人氣潮流品牌「泡泡瑪特POP MART」合作，展出Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野及LABUBU等6大人氣IP燈組，並結合馬年造型設計，讓西門町街頭化身流行藝術與光影共構的城市舞台。

廣告 廣告

西門展區將於2月26日展出至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時。範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊及中華路一段，燈組沿城市軸線串聯，民眾可在街區漫步中欣賞融合IP藝術、街景燈飾與城市地標的作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

台北市長蔣萬安指出，台北燈節在熟悉的城市品牌中注入創意能量，這次聯手POP MART，不僅吸引年輕世代，也讓國際旅客看見台北的潮流實力，在燈節開幕後，勢必成為親子與年輕族群必訪熱點。

內湖「2026樂活夜櫻季」於今(30)晚點亮內湖樂活公園，展期至2月22日。台北市公園處表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，園區櫻花目前約開2成，預估2月9日至13日進入盛開期，迎來最佳賞花時段。樂活二期公園及地下停車場同步開放，提供更寬敞流暢的賞櫻空間。

夜櫻季特別邀請藝術家陳文傑以廢鐵件再製大型裝置藝術，透過夜間燈光設計，讓作品與櫻花、草花相互映照，形塑層次豐富的夜間景緻。台北市府提醒，民眾多加利用捷運與公車前往賞燈、賞櫻，白天走讀城市、夜晚沉浸光影，一次收藏春季最浪漫的夜間風景。

原文出處

延伸閱讀