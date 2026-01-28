泡泡瑪特進駐西門町？ 台北燈節「雙IP、雙展區」公開掀起熱議

台北市觀傳局預告台北燈節第二個IP。（取自觀傳局Threads）





一年一度的台北燈節活動將於2月25日至3月15日展開，今年首度採用「雙展區、雙IP」策展模式，結合西門展區與花博展區，讓民眾分流賞燈慶元宵。台北市觀傳局昨晚於社群平台透露，此次燈節除了花博展區找來全球知名IP「變形金剛 TRANSFORMERS」外，西門展區也有「大家搶翻天的神秘IP」，民眾瘋猜是近年人氣極旺的「泡泡瑪特 POP MART」。

觀傳局本月中公布「2026台北燈節」主題花燈，花博展區將搭建高達10公尺的變形金剛人氣角色柯博文、大黃蜂和密卡登作為主燈，並推出限量10萬盞小提燈。昨晚，觀傳局在Threads公布西門展區主燈IP剪影，引發許多民眾狂猜。

文章內，觀傳局透露「這次IP是大家搶翻天的超級角色們」，與變形金剛找來多個角色作為主燈造型一樣，西門展區也會有多個主燈分散，並附上6個圖案線索，讓賞燈民眾沈浸在賞燈、尋寶的氛圍中。

觀傳局表示，「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，每日亮燈時間為下午5點至晚上10點，除了主題燈組外，也規劃「友好交流燈組」及「全國傳統花燈競賽燈區」。

觀傳局強調，今年新增的花博展區鄰近捷運圓山站及中山國小站，步行即可抵達燈節展區，更可順遊周邊台北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市、晴光市場及中山商圈等地。（責任編輯：卓琦）