泡泡瑪特高居全球玩具龍頭 Labubu奇蹟！市值狠甩日本三麗鷗、美商美泰兒

【蘇彬貴╱先探2380期】

最近幾年來，中國本土的創新品牌消費性行業異軍突起，並且紛紛赴海外上市、之後股價立即出現狂飆，為投資人所熱衷追逐；在這裡頭，以泡泡瑪特國際集團(Pop Mart International Group)、蜜雪集團(Mixue Group)，及老舖黃金公司(Laopu Gold Co.)在香港上市的三檔最具代表性，被投資人稱為港股中「三朵金花」。

在這其中，又以創立時間最為短暫，但目前的國際知名度反卻最高、營運等各方面規模也最為龐大的泡泡瑪特，所創造的「Labubu奇蹟」(Labubu phenomenon)，最叫世人大開眼界。

花中之后

儘管漲高後股價出現回檔，不過，創立至今也僅僅十五年的泡泡瑪特國際集團，目前股本總市值，卻高達二六七○億港元(接近一．一兆台幣)以上，已經是凱蒂貓(Hello Kitty)所屬的公司日本三麗鷗(Sanrio Company; 8136.JP)的三倍；同時，更是芭比娃娃(Barbie dolls)所屬的美商美泰兒公司(Mattel Inc.; MAT.US)的總市值的接近七倍。泡泡瑪特國際集團，也因此躋身全世界身價最高的一家玩具製造商。