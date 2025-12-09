「泡泡瑪特」股價已重挫40% 大摩曝殘酷現實：2026成長將顯著放緩

許多財經分析機構都預估，大陸知名玩具商「泡泡瑪特」已經陷入成長瓶頸，再加上消費者已經對招牌玩偶Labubu失去新鮮感，這些都構成泡泡瑪特成長的阻力。

大陸知名玩具製造商「泡泡瑪特」的股價，近期表現相當低迷，從今年8月底的最高點，到目前為止，股價已經下跌超過40%。有分析指出，泡泡瑪特的知名玩偶「Labubu」，熱潮已逐漸消退，如果沒有新玩偶接棒，那麼泡泡瑪特未來的收入，可能會大減20%。（葉柏毅報導）

綜合大陸財經媒體報導，俗稱「大摩」的投資銀行「摩根士丹利」，在11月27日的研究報告指出，泡泡瑪特正從過去兩年的「爆發式增長」階段，希望能過渡到未來的「可持續增長」階段，但大摩並不看好泡泡瑪特的發展力道。大摩指出，泡泡瑪特先前的銷售額由於衝得太高，墊高了公司成長基數，因此，預期泡泡瑪特2026的收入成長，將顯著放緩；同時一些已經對泡泡瑪特旗下玩偶失去新鮮感的消費者，也可能不會再埋單。

德意志銀行對泡泡瑪特的預估，也不樂觀。報告指出，泡泡瑪特的招牌玩偶Labubu，產能從今年上半年的1000萬隻，拉升到年底的每月平均5000萬隻；對於依賴「酷」和「稀缺性」的潮流玩具來說，越來越多人擁有，反而是熱度衰退的前兆。

德銀預估，假設Labubu熱度在2026年登頂下滑，並且公司沒有新的熱門玩偶，泡泡瑪特中國市場收入，將年減20%，海外市場收入將下跌10%。投資顧問公司「伯恩斯坦」則指出，泡泡瑪特股價的疲軟，很可能是受到11月份北美銷售趨勢下滑的影響。預計本季美國銷售速度，將放緩到500%以下。