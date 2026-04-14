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泡泡瑪特1分店無預警結束營業 粉絲曝內幕抱怨：去過一次就不想再去
泡泡瑪特（POP MART）台灣官方於13日在社群平台宣布，位於台北市忠孝SOGO的門市將於4月19日正式結束營業，並向長期支持的消費者表達感謝之意。
官方透過Facebook發布公告指出，忠孝SOGO店即將與消費者道別，並感謝過往所有到訪的「娃友」共同創造回憶。貼文中也提醒，有意前往購物的民眾應把握最後營業時間，在結業前親臨門市。
該公告於4月13日發布，距離結束營業時間僅剩約一週，消息曝光後引發網友關注，「這家態度最差生意也最爛活該」、「北部門市裡，就屬忠孝服務態度最差，」、「買過幾次 某些店員態度真的不好」、「這家服務態度真的差，然後店員都聚在都在結帳櫃檯聊天」、「每一家都很差（態度），真厲害不知道去哪找到這些喪屍員工！問個問題被大白眼每次都抱著開心的心情去買！都抱著生氣的心情回家」。
忠孝SOGO店位於遠東SOGO百貨忠孝館，地處台北市主要商圈之一，此次結束營業，也象徵品牌在市中心通路布局出現調整。
不過，POP MART在台灣其他地區仍設有門市，包含台北市與新北市等據點持續營運，消費者仍可前往其他分店購買相關商品。至於此次結束營業的原因，官方並未進一步說明。
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