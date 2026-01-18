「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場

記者莊淇鈞／新北報導

大批警力獲報到場了解。（圖／翻攝畫面）

POP MART「泡泡瑪特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10時許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。

警方呼籲，民眾遇有糾紛，切勿意氣用事，失去理智往往會造成不可收拾的後果，任何情事均應冷靜處理，如遇衝突先行離開現場再行報警處理，切勿動手，以免觸法吃上官司。

