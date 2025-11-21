泡湯不只放鬆 今年冬天必收藏的日本「風土系溫泉旅行」

「弘前城雪燈籠祭」以成排雪牆與燈籠營造冬夜光影長廊，感受青森冬季最具代表性的浪漫景致。（樂天旅遊提供）

「山星飯店 ＆ 豪華露營」以開放式湯池與溫潤泉水打造放鬆氛圍。（樂天旅遊提供）

鵜祭於12月於石川舉辦，人們透過觀察在神明面前放出的鸕鶿的動作來預測來年的運勢。（樂天旅遊提供）

冬季到日本泡湯，是許多旅人最期待的旅行儀式。迎接溫泉旺季，旅遊業者整理出「日本冬季四大獨特玩法」，從雪景、星空到燈節、祭典，帶領旅客重新感受日本溫泉鄉的深度魅力，並同步推出冬季「Black Friday Sale」，提供超過千張住宿優惠券，最高可折抵日幣 50,000 元，讓旅人更輕鬆享受冬季旅遊。

樂天旅遊觀察到，近年台灣旅客對「溫泉＋在地文化」的行程組合愈加重視。根據平台調查，近五成旅客規劃日本旅程時，會主動搜尋結合文化節慶或自然景觀的泡湯體驗；今年10月至明年2月期間，山形、青森、石川、長野等溫泉地區的台灣旅客住宿預訂量更比去年同期成長62％。

樂天旅遊表示：「溫泉已不再只是旅程中的附加選項，而是旅人在冬季探索日本文化的重要方式。泉質、景觀與節慶活動，成為許多旅人決定目的地的關鍵。」

精選日本冬季最具代表性的「四大玩法」：

● 山形｜雪見溫泉 體驗雪國靜謐在靄靄白雪裡泡湯，是冬天最浪漫的畫面。山形的雪見溫泉以沉穩安靜的氛圍著稱，吸引喜愛自然體驗的旅客。

● 長野｜星空溫泉 夜晚最療癒的亮光在高地欣賞滿天星斗，再回到熱騰騰的湯池中放鬆身心，是許多旅人稱為「一生至少要體驗一次」的冬季浪漫。

● 青森｜燈節溫泉 燈影雪光交織的冬夜冬季燈節映照雪地，搭配青森鄉間的靜謐溫泉，營造極富詩意的冬夜體驗。

● 石川｜鵜祭 × 溫泉 文化與季節的交織石川冬季限定的「鵜祭」以濃厚地方文化見長，旅客可在祭典前後泡湯，感受傳統與自然的獨特交融。

為讓旅客更彈性安排冬季行程，「Black Friday Sale」限時釋出逾千張住宿優惠券，最高可折抵日幣 50,000 元。此次優惠涵蓋上述四大溫泉地區，也包含日本主要觀光城市與熱門度假區，適合依照不同季節規劃主題旅遊。

