泡湯享受防奪命！離池最危險「血管急收縮」恐猝死

近期氣溫驟降，許多民眾選擇泡湯放鬆，然而這看似舒適的活動卻隱藏著猝死風險。醫師指出，冬天泡湯容易因冷熱交替導致心血管急性失衡，特別是在離開浴池時風險最高。醫療專家建議民眾泡湯前應先用溫水沖洗身體，離開時緩慢起身並立即擦乾保暖，年長者及慢性病患則應避免戶外泡湯。在家洗澡同樣需注意，適當提高浴室溫度可降低血壓波動風險。

醫師提醒注意冬天泡湯風險。（圖／TVBS）

隨著氣溫明顯下降，泡湯成為許多人放鬆身心的首選活動。然而胸腔暨重症科醫師黃軒表示，冬天泡湯會因冷熱交替造成心血管急性失衡，增加猝死風險。黃軒特別提到「泡湯死亡三段式」的危險過程：第一階段是開始泡湯前的低溫環境，此時血管快速收縮，血壓上升，心臟負荷增加；第二階段是進入熱水後，血管突然擴張，血壓下降，心跳加快；最危險的是第三階段，即離開浴池後再次受到冷空氣刺激，導致血管急速收縮。

廣告 廣告

台安醫院心臟外科專任主治醫師袁明琦強調，血管一旦不通，內部的瓣膜就無法正常運作。新光醫院家醫科醫師柳朋馳補充說明，當外在環境溫度在10度或以下時，溫差會變得非常大，對於有腦血管疾病或血管硬化的族群來說，風險相當高。

為降低泡湯風險，專家建議泡湯前先用溫水沖洗身體，讓血管有時間適應；離開浴池時應緩慢起身，立即擦乾身體並做好保暖，避免直接吹冷風。特別是年長者或慢性病患者，冬天應盡量避免戶外泡湯活動。

醫師提醒注意冬天泡湯風險。（圖／AI示意圖）

國民健康署提醒，日常在家洗澡也需特別注意。如果溫差過大導致血管擴張，對血管彈性不佳的人可能引起低血壓，洗完澡後若未注意保暖，還可能誘發心血管疾病急性發作。柳朋馳建議，可以先開啟浴室暖風機或電暖器提高室內溫度，或先打開熱水讓蒸氣使浴室溫度上升後再脫衣洗澡。

醫師提醒民眾，無論是外出泡湯還是在家洗澡，都應避免血壓劇烈波動導致自律神經瞬間失控。正確注意出池時的致命溫差，就能有效降低泡湯猝死風險，讓大家在放鬆享受的同時也能確保自身安全。

更多 TVBS 報導

天冷氣溫變化大！醫授3招保呼吸道健康 1穿衣法正確保暖

冷氣團到氣溫溜滑梯！長者、三高族群「心血管疾病」風險拉高

寒流降溫》起床時溫差可達10度 洗澡順序錯「猝死風險增」

玉山飄雪！本島最凍下探10.1度 粉專：1/5至1/7恐寒流

