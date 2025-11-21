泡湯免開車！花蓮溫泉季推「週末免費接駁車＋專車遊程」 輕鬆走進瑞穗、安通暖心之旅

【記者 周澄予／花蓮 報導】冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「2025 花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程，或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。

免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自114年11月 22日至12月21日止，每週六、日運行，共10天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間9點20分，無論是安排白天暖湯或夜晚靜賞山林，都能輕鬆配合，自在暢遊花蓮南區。

溫泉專車行程亦於114 年11月22日至12月21日同步啟動，提供一日遊與二日遊兩種選擇。一日遊包含瑞穗與安通兩條路線，每日自花蓮轉運站出發，八人成行，平日750元、假日850元，費用包含午餐、泡湯、隨車導覽、伴手禮與保險，行程豐富、輕鬆超值。二日遊則結合花蓮中南區文化景點與溫泉體驗，十二人成行、兩人一室，平日每人3,500元、假日4,200元，是深入探索花蓮南區自然風貌與文化底蘊的最佳選擇。

觀光處長余明勲表示，今年的溫泉季不僅以溫泉為主軸，更以「夜間光影」、「在地文化」與「深度體驗」三大主題串連，期望為旅客打造一段真正療癒身心的冬季旅程。花蓮兩大溫泉也各具魅力。「瑞穗溫泉」為含有鐵質的碳酸鹽泉，富含多種礦物質，因金色結晶而有「黃金之湯」之稱，被譽為能帶來能量的「英雄泉」；「安通溫泉」泉質透明細緻，浸泡後肌膚滑嫩柔順，因此被稱為「美人湯」，深受旅客喜愛。

活動期間，「瑞穗溫泉公園」與「安通溫泉區」將化身為夜間光影廊道，透過光影藝術結合溫泉意象，呈現霧氣、燈影與山色交織的沉浸式夜景，提供別具風格的夜遊體驗。此外，今年特別推出「花湯尋跡」集章活動，旅客完成指定任務即可兌換限量的「雙泉湯珠手環」，象徵瑞穗與安通兩大名湯的連結，也是今年冬季最具紀念價值的限定收藏。每週六晚間亦將於瑞穗天合國際觀光酒店或玉里鎮民公園舉辦療癒系音樂會，並搭配縱谷風格市集，集結手作、香氛、美食與文創品牌，展現花蓮縱谷的人文美學與生活質地。

更多活動資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或花蓮AI旅遊小助理(https://hualien.travel/ai-service/)電洽（03）8533231。花蓮縣政府誠摯邀請您在今年冬天放慢腳步、沉浸湯泉，讓溫暖與美好一路相伴。（照片影音花蓮縣政府提供）