泡湯出人命！ 7旬翁泡大眾池不明原因溺水送醫不治

苗栗縣 / 綜合報導

天氣冷，去泡湯好舒服，但有人出事了！苗栗泰安鄉，有著百年歷史號稱「泰安第一湯」的警光山莊昨(11)日發生意外，一名七十幾歲的李姓男子，帶妻兒在大眾池泡湯，不知為何溺水了，民眾打電話叫救護車，但還是沒有救回來。醫師建議，泡湯的時候，15分鐘就休息一下，也不要太突然站起來，一定要慢，以免昏倒造成危險。

救護人員一邊CPR，一邊拿起AED貼片，準備要固定在男子身上，進行電擊。眼看男子還是沒有恢復呼吸心跳，救護人員把握時間，裝上機器協助CPR，立刻將男子送往醫院治療。昏迷的是72歲的李姓男子，11日下午，和家人來到苗栗泰安，有著泰安第一湯的溫泉會館泡湯，卻發生意外，但不幸的是男子送醫後，還是宣告不治。

苗栗縣警大湖分局龍山派出所所長柯光明：「本案待本所製作相關筆錄跟證卷，在報請台灣苗栗地方檢察署相驗。」由於大眾池水深並不深，男子突然溺水昏迷，不排除和身體因素有關，醫師也提醒，冬天泡湯冷熱交替，容易提高猝死風險。

烏日林新醫院心臟血管內科醫師李榮基說：「寒流到來的情況下，血管容易收縮，我們這時候去泡湯，血管在瞬間溫度改變的情況下，可能造成血管中的斑塊，掉落，破裂，然後導致心肌梗塞。」醫師也呼籲，民眾想泡湯放鬆，記得避免冷熱溫差大，導致血管急速收縮，如果突然出現胸悶、胸痛的徵兆，保命要訣就是盡速就醫，避免錯失黃金治療期。

