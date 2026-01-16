泡湯別再迷信「冷熱泉交替」！醫打臉都市傳說：血管沒練強，反先心梗、腦中風…必知4安全守則

近日冷氣團一波接一波來襲，各地氣溫明顯下探，泡溫泉成為不少民眾在寒冷天氣中暖身、放鬆的選項。然而醫師提醒，低溫環境加上泡湯時的冷熱交替，對心血管系統是一大考驗，若忽略自身健康狀況或泡湯方式不當，恐增加心肌梗塞、腦中風等重大風險，特別是高血壓、曾有心血管疾病史或年長族群，更需提高警覺。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠指出，人體血管本身具備調節體溫與維持血液循環的能力，健康民眾在面對冷熱轉換時，通常能順利調適；但對高血壓患者或曾有心肌梗塞病史的族群而言，血管彈性已下降、結構較為脆弱，一旦受到強烈溫差刺激，就容易引發心血管負擔。

李家誠說明，臨床上常見的高風險泡湯行為，包括一進浴場就直接泡進高溫池、在高低溫池之間頻繁交替，或是在空腹、飯後甚至飲酒後立即泡湯。這些行為都可能使血管在短時間內劇烈收縮與擴張，造成血壓快速波動；加上高溫環境會使血液大量流向四肢，導致腦部與心臟的血流供應短暫下降，進一步增加意外風險。

過去曾有都市傳說，認為「冷熱泉交替」——泡完熱水再沖冷水，交替可以訓練血管強度，但這行為早被醫師打臉「是謠言」！因為極端溫度會對身體周邊血管造成過度刺激，造成血壓突然飆高，可能會有適應不良的問題，嚴重可能會引起包含「主動脈剝離」在內的危急狀況發生。

「一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。」李家誠強調，若泡湯過程中出現任何不適，務必立即離池休息，必要時儘速就醫。

為降低冬季泡湯風險，李家誠建議民眾在行前先做好自我評估與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶、心悸或頭暈等不適症狀；平時服用的藥物也應隨身攜帶，並告知同行親友放置位置，以備不時之需。

泡湯四大安全原則

這些狀況都不該泡溫泉

花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱則指出，冬季本就是心血管疾病較容易發生的季節，泡湯雖有助於放鬆肌肉、舒緩壓力，但高溫會使血管擴張、血液流向四肢，相對減少心臟與腦部供血，對於本身已有心血管疾病的族群而言，潛藏風險不容忽視。他建議，病情較嚴重者應事前與醫師討論評估，必要時不宜泡湯。

黃亮凱提醒，泡湯前若有感冒、發燒、熬夜、飲酒後或空腹等情況，都應避免下水；泡湯結束後，也不要立刻接觸冷空氣，應先擦乾身體、做好保暖，坐著休息數分鐘後再離開浴場，以免血壓因溫差變化而劇烈起伏。

此外，浴池周邊地面濕滑，行走時應放慢腳步，最好結伴同行，以便在緊急狀況發生時能即時互相照應。

冬天泡湯並非禁忌，關鍵在於是否量力而為、遵守安全原則。

民眾平時也應透過規律運動、充足水分攝取，以及低鹽、低油、均衡飲食來維持心血管健康；外出時配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮的機會。只要在享受泡湯暖意的同時多一分警覺，就能在寒冬中兼顧放鬆與安全，為健康多加一道防線。

