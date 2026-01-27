泡湯前必看！冷熱交替泡、吃飽立刻泡都是NG行為 掌握4招降低心血管風險

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

天氣冷許多人喜歡去泡溫泉暖身，但是不正確的泡湯方式可能會對健康產生影響，尤其冷熱交替容易對心血管造成負擔，高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者等高危險族群，更可能因此引發心血管疾病急性發作。台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠建議，高風險族群泡湯應掌握4原則，才能泡得愉快又安心。

注意不當泡湯習慣 空腹、飯後立刻泡溫泉都有風險

在面對冷熱轉換時，血管會收縮、擴張來調節體溫並維持循環功能，但有高血壓或曾有心肌梗塞病史等族群，血管已有損傷、較為脆弱，若有不當的泡湯習慣，可能會造成心血管負擔，增加疾病風險。像是冷熱池反覆交替泡、一進去就直接泡高溫池，或是在空腹、飯後、飲酒後立即泡湯等，都是泡溫泉時的NG行為需特別小心：

一進去就直接泡高溫池：會使血管在短時間內快速擴張。

在高低溫池之間反覆交替：血管會頻繁收縮、舒張，使血壓波動更劇烈。

空腹、飯後或飲酒後立即泡湯：容易因血糖不穩、血流重新分配，使腦部與心臟的供血短暫下降。

李家誠醫師提醒，當血壓不穩時，身體可能會出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐、呼吸急促等不適症狀，如果持續性不適，很有可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。

泡溫泉前先評估自身狀況 哪些情況不宜泡湯？

泡溫泉若要泡得舒服又安心，在出發前應先評估自身狀況是否適合泡湯，李家誠醫師建議，民眾行前應先做好以下自我檢查與準備：





確認當日血壓是否穩定。

是否有胸悶或心悸等不適。

若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口等情況，不宜泡湯。

若血壓控制不佳、有不穩定心絞痛，或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀，應待病情回穩後再考慮前往。

隨身攜帶平時服用的藥物，並告知同行者位置。

泡湯掌握4原則 正確泡溫泉避免增加心血管負擔

另外，也要注意泡湯的方式，李家誠醫師表示，泡溫泉時建議掌握以下4原則，同時也須留意自身健康狀況，若有任何不適症狀，應及時就醫以免錯過黃金治療時機：





入池循序漸進：可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。 控制水位高度：水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。 留意水溫與時間：溫泉池選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10－15分鐘。 適時休息與補水：休息期間需補充水分，每次約15－250毫升，避免因脫水造成心臟負擔。



