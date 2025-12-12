泡湯好時節正是現在！臺南兩大溫泉區魅力體驗，「龜丹美人湯X關子嶺泥漿泉」開啟冬日療癒旅程！

踩入溫泉的瞬間，暖流沿著腳尖蔓延；入冬後氣溫轉涼，正是泡湯的最佳季節，被譽為「美人湯」的臺南龜丹溫泉，泉質清澈無味，屬弱鹼性碳酸泉，具有軟化角質與滋潤肌膚的效果，讓肌膚柔嫩透亮、如玉般光潤。

同樣位於臺南的關子嶺溫泉更擁有「天下第一靈泉」的美譽，是世界三大泥漿溫泉之一，多次榮獲金泉獎肯定，泉質富含多種礦物質，浸泡後能促進血液循環，備受遊客喜愛。

市府強化溫泉區管理 打造冬季旅遊亮點

臺南市長黃偉哲表示，臺南的溫泉是珍貴的天然資源，也是推動地方觀光的重要亮點，市府將持續強化溫泉區管理，提升整體品質與吸引力。隨著氣溫漸漸下降，現在正是規劃2至3日泡湯假期的好時機，邀請民眾結合周邊景點與特色美食，展開一趟身心放鬆的溫泉之旅。

臺南龜丹溫泉被譽為「美人湯」

龜丹成在地人泡湯秘境、關子嶺溫泉美食節點亮冬夜

觀光旅遊局長林國華指出，龜丹溫泉區遠離塵囂，是許多在地人私藏的泡湯秘境。遊客除了泡湯、泡腳，還可順遊梅嶺風景區登山步道、玄空法寺、永興吊橋及萬佛寺（需預約），並品嚐風味獨具的梅仔雞料理。

關子嶺溫泉區則因「2025臺南關子嶺溫泉美食節」的妝點，融入紙傘燈牆、冰條燈與燈籠等絢麗光景，點亮寶泉橋、嶺頂公園與大成殿夜色，展現令人流連忘返的繽紛景致。

關子嶺寶泉橋夜間燈飾

掌握正確泡湯方式 感受臺南溫泉魅力

觀光旅遊局邀請全國民眾把握冬季美好時光，親身感受臺南溫泉的獨特魅力與在地美食，用溫暖療癒整個寒冬。同時提醒民眾泡湯時間不宜過長，每次以15分鐘為宜；泡湯前後應補充水分，以避免脫水；飯後也不宜立即泡湯，建議至少間隔1.5至2小時。更多關於臺南旅遊資訊歡迎至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

購物節同步開跑 消費滿額即可抽好禮

此外，2025臺南購物節消費抽獎活動已正式開跑，將持續至115年3月1日，只要在臺南店家消費滿50元，就有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，邀請民眾來臺南消費，把大獎好禮帶回家。

（臺南市政府觀光旅遊局廣告，圖片來源：臺南市政府觀光旅遊局）

