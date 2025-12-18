泡湯季 雙北特色溫泉巡禮

記者李佩玲／專題報導

時序入冬，又到了泡湯的季節，雙北有不少特色溫泉區，如坐擁河谷風光與泰雅文化的「烏來溫泉區」、依山傍海的「金山萬里溫泉區」，以及自日據時代便享有盛名的「新北投溫泉區」等；不妨趁著假期，來趟療癒度滿點的溫泉小旅行，暖身又暖心。

烏來美人湯 探索泰雅在地風情

新北市擁有豐沛的溫泉資源，每個溫泉區的地理及泉質特色各不相同，其中「烏來溫泉區」泉質屬於無色無臭弱鹼性的碳酸氫鈉泉，有助軟化皮膚角質，素有「美人湯」的稱號。相傳在300多年前有泰雅族原住民到這裡狩獵，偶然間發現有冒煙的熱水從河谷縫隙間滾沸湧出，從此烏來便成為北臺灣溫泉的代名詞之一。烏來溫泉主要分布區在忠治里、攬勝大橋周邊及西羅岸一帶；遊客來此，除可泡湯外，還可沿著烏來老街信步慢行，品嘗傳統的泰雅美食，或是走訪老街上的「烏來泰雅民族博物館」，館內1樓展示泰雅族發源、遷徒、狩獵等文物及烏來地區的自然生態，2樓有泰雅紋面傳統的介紹，3樓則展示泰雅族人的生活器具與傳統工藝，假日更可觀賞當地泰雅族人的歌舞展演，或參加琉璃串珠、泰雅編織、手鍊製作等DIY活動，是體驗烏來在地風情的必訪景點。

廣告 廣告

金山黃金湯 放鬆身心漫遊老街

新北金山、萬里依山傍海，不但物產多元，來自大屯山的火山地熱更賜予金山與萬里兩地優質泉湯。「金山萬里溫泉區」擁有海底溫泉、白礦泉、鐵礦泉、碳酸氫鈉泉及硫磺泉等眾多泉種資源，不同的溫泉水質任君挑選，當地溫泉業者也都推廣自家特色吸引遊客。中山溫泉公園及萬里大鵬足湯公園則提供免費的溫泉泡腳池，讓民眾可以愜意地在公園裡一邊泡腳，一邊享受美景。值得一提的是，金山區還有金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏等5座免費溫泉公共浴室，是全臺免費溫泉公共浴室密度最高的地區。其中，比鄰漁港的磺港溫泉公共浴室以富含鐵質、呈現金黃色的泉水聞名，素有「黃金之湯」美譽；泡湯放鬆後，還可漫步至附近的金山老街，這裡是金山最古老的一條街，已有超過3百年的歷史，聚集了各式傳統小吃與特色伴手禮，如廟口鴨肉、卜肉、蚵仔酥、烤紅心蕃薯及阿玉蔴粩等，絕對不會讓你空手而回。

北投百年泉 博覽人文尋訪史蹟

坐捷運就能到的「新北投溫泉區」，從日據時代便夙負盛名，新北投溫泉區泉質大致區分為白磺、青磺及鐵磺3種，屬硫酸鹽泉，水質呈黃白色半透明，帶有些許的硫磺味。目前新北投的溫泉旅館、飯店或會館大部分集中於中山路、光明路沿線及北投公園、地熱谷附近，每家都各有其特色，並提供多樣的溫泉水療及遊憩設施；若只想輕鬆體驗足湯，復興公園、泉源公園及硫磺谷也設有免費的溫泉泡腳池。來到新北投，除了讓溫泉洗滌身心疲憊外，建議還可順道造訪北投溫泉三寶：吟松閣、星乃湯、瀧乃湯，以及記錄臺灣第一家溫泉旅館的天狗庵史蹟公園、北投公園、北投溫泉博物館、北投文物館、地熱谷等景點，深入了解北投溫泉豐富的人文歷史。

烏來溫泉屬無色無臭弱鹼性的碳酸氫鈉泉，有助軟化皮膚角質，素有「美人湯」的稱號。（取自新北市政府網站）

金山萬里溫泉區最大特色就是依山傍海，還能同時享受多樣泉質。（取自新北市政府網站）

北投復興公園、泉源公園及硫磺谷都設有免費的溫泉泡腳池，可讓民眾輕鬆體驗足湯。（取自臺北市政府網站）

北投溫泉博物館為英國都鐸時期的鄉村建築風格。（取自臺北市政府網站）

金山老街是遊客們來到金山品嘗美食的最佳首選。（取自新北市政府網站）

烏來老街上的烏來泰雅民族博物館是體驗在地風情的必訪景點。（取自新北市政府網站）

烏來溫泉區結合了豐富的泰雅原住民文化及河谷風光。（取自新北市政府網站）

泡湯小叮嚀。（資料來源：臺灣好湯網站；記者李佩玲整理）