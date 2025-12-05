泡湯後秒親熱！恐釀心血管意外、虛脫 醫揭4大泡溫泉危機

記者鄭玉如／台北報導

天冷泡湯要注意！泌尿科醫師陳鈺昕提醒，泡湯可能帶來4大泌尿健康危機，分別是感染、發炎、心臟負荷過大，及精子活力下降。（圖／記者鄭玉如攝影）

天氣逐漸變冷，許多人會泡湯暖身，但泡湯方式不當恐傷身。泌尿科醫師陳鈺昕分享4種泡湯的泌尿健康危機，分別是增加感染風險、加重發炎症狀、心臟負荷過大、降低精子活力。另外，泡湯後立即親熱，容易出現體力不支、頭暈或暫時性勃起功能下降，嚴重恐引發虛脫或心血管意外，若要性行為，建議休息30分鐘再進行。

陳鈺昕在臉書粉專提到，泡湯不但能舒緩肌肉、攝護腺的緊張感，還能促進骨盆血液循環，但仍需注意泌尿相關健康風險。首先是增加感染風險，公共浴池較容易滋生細菌，導致泌尿系統感染，尤其是尿道較短的女性或免疫力較差者，更容易被感染。

廣告 廣告

再來是加重發炎症狀，若原本已有泌尿系統炎症，例如尿道炎、攝護腺炎等，尤其急性發炎反應，泡湯會加重症狀，建議暫時避免。第三是降低精子活力，高溫環境不利睪丸生成精子，一般溫泉水溫平均40°C上下，泡湯時間若過長（超過15分鐘）會抑制精子生成、活動力下降。

最後是心臟負荷過大跟影響性能力，高溫會使周邊血管擴張、血壓降低，導致重要器官供血減少。若泡湯後立即親熱，容易出現體力不支、頭暈或暫時性勃起功能下降，嚴重者甚至可能引發虛脫或心血管意外，如果要性行為，建議休息30分鐘，並補充水分後再進行。

陳鈺昕提醒，泡湯前後出現排尿困難、尿流變弱、急尿、頻尿、射精疼痛、會陰部悶痛，建議就醫檢查。另外，泡湯後儘快排出尿道內殘留的溫泉水與細菌，並多補充水分，徹底清潔會陰部及私密處，之後換上寬鬆內衣褲，讓私密處保持透氣，有助於降低感染風險。

更多三立新聞網報導

比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒

入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷

話時代人物／被霸凌到奪世界冠軍！變裝皇后妮妃雅揭秘辛：最後悔1事

「花生+紅茶」=致癌？醫揭「1關鍵條件」才釀禍：別擔心

