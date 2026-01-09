泡湯有撇步 花蓮慈院醫師提醒掌握正確原則

記者湯平／花蓮報導

近期冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，不僅玉山降雪，連阿里山也睽違8年飄起雪來。冬季泡湯、追雪成為不少民眾紓壓、出遊的熱門選項，但低溫環境同時也是心血管疾病、呼吸道感染與意外事故的高峰期。花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱提醒，冬季活動只要掌握正確原則、量力而為，就能安心享受樂趣。

黃亮凱指出，在寒冷天氣中泡溫泉，能溫暖身體及舒緩疲勞，高溫會使血管擴張，血液大量流向四肢，心臟與腦部血流供應相對減少，可能增加心肌梗塞或腦中風風險，特別是有心血管疾病的民眾，建議泡湯前先與醫師討論評估，病情較嚴重者則不建議泡湯。

黃亮凱建議，民眾入池前先讓身體適應水溫，水溫控制在攝氏40度左右，單次泡湯時間不宜超過30分鐘，且避免浸泡超過心臟部位。高溫環境會加速水分流失，泡湯前後都應補充水分，若出現頭暈、胸悶、心悸等不適症狀，應立即離開水池並休息。對於糖尿病患者、血管循環較差的族群及年長者，建議每次不超過15分鐘，並避免冷熱交替，降低對血管的刺激。

黃亮凱強調，泡湯前若有感冒、發燒、前一晚熬夜、飲酒後或空腹等狀況，都不適合泡湯；泡湯結束後，也應先擦乾身體、做好保暖，坐著休息數分鐘再離開，避免立刻接觸冷空氣造成血壓劇烈變化。

花蓮慈濟醫院提醒，冬季活動只要掌握正確原則、量力而為，就能安心享受泡湯樂趣。(花蓮慈濟醫院提供)