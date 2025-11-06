泡湯激吻男友照曝光！知名網紅證實「極樂私密照」流出 網全嚇傻

娛樂中心／台北報導

YouTuber黃小愛上月公開交男友喜訊，好友紛紛祝福，5日她再度PO出合照放閃，霸氣喊話：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」透過黃小愛分享的合照可見到，她與男友兩人在湯屋裡，身上都只圍著一條白色的浴巾，雙手緊緊地環繞著脖子親吻對方，模樣相當幸福甜蜜。

黃小愛脫單（圖／翻攝自Threads @帳號）

其他照片中，黃小愛對鏡頭隨意擺拍，同時也不忘露出俏皮的表情。她在文中表示：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍，但天氣冷一起泡溫泉真的好浪漫，會不會太高調？喜歡哪張？」而黃小愛先前也透露自己足足等了33年才等到這位「命定男」。她開心表示：「33年，他終於出現了！」文字中滿是戀愛的幸福感。

廣告 廣告

當時其中一張照片疑似藏著告白彩蛋，內容寫著「這花送妳，是日本永生玫瑰。我選它是因為，它不會凋謝，就像我對妳的喜歡的心意一樣不是一時的。」「我覺得這種話，一定要見面跟你講，因為訊息講不出我想讓妳感受到的。」消息一出，不僅粉絲們紛紛獻上祝福，一群網紅好友也跳出來恭賀。

更多三立新聞網報導

粿粿與友人起鬨看扁老公！范姜彥豐被嗆「你不行啦」 秒變臉畫面曝

謝侑芯猝逝！社群平台「突上傳3段大尺度影片」網全嚇傻 驚人真相曝

謝侑芯猝逝案改以謀殺偵辦！家屬可申請境外補償金20萬 3大流程曝

網酸謝侑芯不配「護理女神」頭銜！閨密公開「真實內幕」反擊：很可悲

