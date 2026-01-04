泡湯要小心「這東西」！藥師曝「沒摘除恐致命」

生活中心／尤乃妍報導

氣溫降低，冷冷的天氣泡湯再適合不過，但專業藥師提醒，冬天泡湯雖舒服，但一不小心恐讓身體「越泡越糟」。特別是「貼布」下水，高溫與藥物作用，可能導致呼吸抑制、昏迷，嚴重甚至死亡，提醒民眾泡湯有許多「禁忌」需要遵守，才能泡的安心又健康。





冬天泡湯小心隱藏「致命風險」！藥師囑避免身上「這一物」跟著下水

無論是強效或是一般貼布，都要在泡湯時避免下水。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

市面上的酸痛貼布根據成分有不同功效：

1.消炎止痛型(Indomethacin、Diclofenac等）：紅腫熱痛時用。

廣告 廣告

2.熱感型（辣椒素）：促進循環，減少痛覺。

3.涼感型（薄荷）：短暫清涼舒緩。

藥師黃彥儒提醒，某些強效止痛貼片，如鴉片類止痛藥，遇到高溫時，藥物的經皮吸收會明顯增加，可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡。就算一般痠痛貼布，遇熱也曾造成二到三度灼傷，嚴重甚至得植皮。因為貼布是經皮膚吸收，泡湯時的高溫+血管擴張，會讓吸收速度快速攀升，所以提醒民眾，下水前務必要先將貼布撕掉。除了泡湯不能貼貼布，超過6小時未將貼布撕掉，或是過夜，都可能導致皮膚紅、癢、起疹子，且正在吃「消炎止痛藥」，又貼了含相同成分的貼布，小心藥物累積過量，恐傷肝腎！建議口服與外用藥，選擇不同成分搭配最安全。

冬天泡湯小心隱藏「致命風險」！藥師囑避免身上「這一物」跟著下水

有慢性病的民眾泡湯時要格外注意，小心長期服用的藥物成分會導致起身時身體不適。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

另外，黃彥儒補充，有在吃慢性病用藥的朋友，泡湯時要特別注意高溫會讓血管擴張、血壓下降，再加上特定藥物的影響，如：1降血壓藥、2部分攝護腺藥、3利尿劑、4降血糖藥、5部分抗憂鬱藥等，更容易頭暈、眼前一黑，起身一定要慢，避免姿勢性低血壓暈倒。覺得暈就馬上蹲下去、頭低一點，避免真的昏倒，同時，糖尿病患者也要小心低血糖。

原文出處：冬天泡湯小心「隱藏致命風險」！藥師囑避免身上「這一物」跟著下水

更多民視新聞報導

泡湯危「肌」重重！慢性肌膚可以泡溫泉嗎？ 醫提不傷肌「5建議」

天冷泡湯易泌尿道感染，可能是「這些」原因！掌握「6」原則，讓你健康泡湯

強烈大陸冷氣團鬧新年 做2事恐增急症風險！醫示警了

