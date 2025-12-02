泡湯賞燈一次滿足!礁溪溫泉季+燈花季 業者攜品牌攻天冷商機

燈花季加上溫泉季，飯店業者也出招搶攻天冷商機。(圖／TVBS)

入夜後，東北季風報到，宜蘭礁溪溫泉正舉辦燈花季並準備溫泉季的到來，吸引大量遊客前往。除了豐富的觀光活動外，多家飯店業者也積極推出創意料理，有的攜手知名品牌合作，有的運用在地食材打造養生風餐點，全都摩拳擦掌搶攻天冷商機，讓遊客在寒冷的天氣裡能夠同時享受暖身又暖胃的泡湯體驗。

燈花季加上溫泉季，飯店業者也出招搶攻天冷商機。(圖／TVBS)

礁溪作為知名溫泉勝地，遊客可以在露天泡湯池中開心玩水，也能享受暖呼呼的泡湯體驗。除了白天的泡湯活動，夜間的燈花季更為遊客提供了賞燈療癒的機會。湯圍溝溫泉公園內，從巨型主燈、花卉光廊到國蘭隧道，燈飾一路綻放，絢麗奪目。為了打造藍染文化與自然共生的場景，園區入口處還設置了一個身穿宜蘭染造型服裝的泡湯大巨人，讓遊客在體驗泡湯及燈光秀的同時，也能欣賞傳統工藝之美，為整個園區增添浪漫氛圍。

廣告 廣告

不少飯店業者看準這波商機，紛紛推出一連串創意料理，希望能讓顧客在寒冷的天氣裡不只暖身還能暖胃。有業者攜手知名鐵板燒品牌，打造聯名菜單。其中一道主打料理是以48小時慢火熬出的金黃湯底為靈魂，再以高溫淋熟鮮活鮑魚，增添口感層次。一位用餐顧客表示，來宜蘭旅遊的同時還可以吃到好料理，這樣就不用在台北搶預約或搶訂位，感覺很方便。除了鐵板燒料理，知名飯店也推出溫泉養生餐。這些餐點以溫泉、山海、養生為靈感，採用宜蘭在地食材，融合傳統蘭陽風味與現代養生理念，為遊客提供健康美味的選擇。隨著天氣溫度持續下降，礁溪的溫泉活動越發火熱。當地的飯店、餐飲、觀光業者都已準備就緒，要在這個寒冷的季節搶攻泡湯商機，為遊客提供多元化的溫泉體驗與美食享受。

更多 TVBS 報導

冬天必泡湯！日本人氣溫泉Top10 「第一名」浪漫雪景超夢幻

秋冬泡湯首選！宜蘭碧候溫泉重開放 「原鄉祕湯」群山環繞超放鬆

台北溫泉季今登場！日本太鼓、踩街遊行超吸睛 亮點交管一次看

秋涼泡湯好去處 南澳碧候溫泉歷經風災重創 重新開園迎賓

