泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！
1.市場最低價！萬金溫泉會館-單人超值大眾SPA
原價280元 特價180元
12/31前
北部小資族最有感的泡湯神券非它莫屬！位在新北的「萬金溫泉會館」主打百元級泡湯，這次推出的大眾SPA優惠竟只要180元，館內提供復古又乾淨的大眾風呂、按摩SPA、水療設施，不管是假日或平日都能用同樣優惠價入場，CP 值直接拉滿，萬金溫泉含有碳酸和硫磺等多質溫泉，泡完皮膚滑順不黏膩，非常適合想快速放鬆、下班後來一趟「都市小旅行」的人，重點是這波獨家64折優惠只到12/31，錯過真的會捶心肝。
2.熱銷話題！台東【山水妍】雙人平日泡湯券-豪華海景雙人房+季節套餐
原價2700元 特價1500元
12/31前
想邊泡湯邊看太平洋，台東山水妍這檔真的是年度夢幻組合！雙人平日泡湯券不只能使用150分鐘房內大浴池，還附豪華海景房以及4菜1湯季節套餐，等於泡湯、看海、吃飯一次到位，房內的景觀浴池主打「邊泡邊看海」的絕景，許多網友都說這裡是台東CP值最高的海景湯房之一，平日兩小時以上的泡湯時間完全不趕場，假日也有120分鐘，非常適合情侶、小家庭想遠離城市壓力，一起去台東享受放空時光。
3.折扣%最多！【南方莊園渡假飯店】1日遊(2張組)
原價4780元 特價2599元
12/31前
桃園最有名的溫泉水療中心就是這間！南方莊園擁有全國最大的1500坪溫泉水療中心，超多設施像是水療池、蒸氣室、烤箱、冷熱池、按摩 SPA 等，一票都能暢玩，購入這張組合券還能享有「買大送小」優惠，現省2181元，一位成人可免費帶一位150公分以下兒童一起入場與用餐，不論是周末放電、親子出遊或需要大空間休息的上班族，這張票都是超值選擇，票券使用期限到115 年7月31日，買起來完全不怕來不及用。
4.熱銷話題！佧美．奧之湯ISPAVITA-雙人山邊房住宿乙晚(不含早)
原價7680元 特價2799元
12/22前
想找北部近郊、空間舒適又不踩雷的溫泉飯店，「佧美・奧之湯」是許多泡湯控心中的必住名單，這次推出的雙人房住宿券只要2799 元，而且「週五不加價」直接狂勝同級飯店，房間空間非常大，浴池尺寸也超過一般湯屋，真正做到躺著泡湯的爽感，加上飯店位於山邊，面山景色優美，下雨時還能看到山嵐，療癒度比城市湯屋更高，許多網友力推「這間是回訪率最高的泡湯住宿」。
5.熱銷話題！【老爺酒店集團】聯合住宿券一張
原價9900元 特價3250元
12/31前
要一次擁有全台多點旅遊住宿的自由度，老爺酒店集團推出的住宿券最適合喜歡彈性的旅人，買一張就能入住旗下多間飯店，買兩張以上更能入住北投老爺、知本老爺等溫泉飯店，是許多旅客冬季特別鎖定的高CP溫泉住宿方案，老爺酒店系列一向以舒適、大眾評價高、服務到位聞名，這次不但特價3250元，更加碼買兩張就能入住知本、北投老爺溫泉旅宿，真的相當超值划算！
6.折扣%最多！礁溪【9號溫泉旅店】平日精緻雙人客房一泊一食住宿券
原價8750元 特價3350元
12/30前
礁溪永遠是冬天的人氣王！礁溪的泉質為碳酸氫鈉泉，具有無色無味、清澈不黏膩的特點，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質，泡後皮膚光滑柔細，有「美人湯」之稱。9 號溫泉旅店這次推出的精緻雙人房一泊一食方案，房間內就有獨立溫泉浴池，不需人擠人也能泡到正統礁溪溫泉，旅店位置距離礁溪火車站步行只要5分鐘，對沒有交通工具的旅客非常友善，入住後還包含豐盛早餐，現在12/30前現省5400元，無論情侶過夜或小家庭旅遊都是剛剛好，輕鬆即可安排兩天一夜的療癒了旅行。
7.市場最低價！谷關 露泉渡假溫泉館-沐泉雙人套房住宿券
原價6600元 特價3550元
12/31前
谷關的山林系泡湯魅力完全不敗，溫泉的特色主要在於其無色無味、滑潤的弱鹼性碳酸氫鈉泉質，可舒緩工作壓力，減輕神經疲勞而受歡迎，露泉渡假溫泉館提供室內石浴池、露天風呂無限次使用，住進去就能整天浸泡在谷關山谷的靜謐中，館內距離谷關老街、溫泉文化館都很近，是安排兩天一夜慢旅行的完美選擇，特價3550元即可入住，還能泡到飽，這波市場最低價，一定要快收！
8.市場最低價！(北投)春天酒店-典雅客房一泊一食
原價7920元 特價3861元
北投白磺名湯有很多選擇，親子客、家庭客都大推春天酒店，春天酒店素來以高規格泡湯設施著稱，無論是家庭、長輩或情侶入住，都能感受到服務細節與泡湯品質的差異，提供多樣化的溫泉體驗，從房間內的私人湯屋到戶外的露天風呂都有，並有適合親子共樂的戲水區，這次推出的典雅客房一泊一食方案是市場最低價，現省4059元，房內配有「觀音石浴池」能享受乳白色白磺泉，還能免費使用露天風呂，一次體驗兩種泡湯感受，想在冬天好好暖身、療癒身心，這檔絕對值得把握！
