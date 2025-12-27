泡湯驚見金馬影帝！粉絲曝合照「赤裸裸相遇」：身材真好

阮經天日本泡湯被捕獲。（圖／翻攝自阮經天Instagram）





阮經天2010年演出電影《艋舺》榮獲金馬影帝，日前被《鏡週刊》爆料與小20歲徐姓中國大陸富家千金熱戀中，他的經紀人表示：「謝謝關心，關於私人生活不做回應！」近日，有男網友在日本泡湯時捕捉野生阮經天，興奮喊道偶像身材很好。

阮經天泡湯巧遇粉絲。（圖／翻攝自小紅書）

阮經天泡湯巧遇粉絲。（圖／翻攝自小紅書）

有網友在小紅書發文，曬出在日本北海道二世谷泡湯時巧遇偶像阮經天的合照：「赤裸裸的相遇，只能說身材真好！」稱讚他人很友善，尷尬又有禮貌的說：「現在不行，或許外面可以。」照片中阮經天頭戴黑色毛帽、白色休閒上衣，素顏掌鏡完成粉絲心願。

廣告 廣告

另一名跟阮經天「一起泡澡」的網友也分享，自己是在18年前的偶像劇《綠光森林》第一次認識他，感嘆命運與緣分讓兩人在日本相遇：「在這個冬天，在今晚，突如其來的旅行奇遇！我要馬上去找便利商店，印出合影、寫入旅行日記，我太怕會忘記今晚的一切，我要立刻記錄下此刻的準確感受。」



【更多東森娛樂報導】

●張鈞甯「下樓倒垃圾」長這樣！影片瘋傳釣出本尊9字回應

●曾被邱澤放話追求中！張鈞甯認「沒收到喜帖」尷尬發聲

●金馬男星一夜情出事了！身體出現「激烈反應」體液狂流

