泡湯體驗差！客怨「有螞蟻、床有餅乾屑」 業者致歉

天冷泡湯卻泡出滿肚子氣，高雄觀音山一間泡湯館，被民眾指控環境太髒。（圖／東森新聞）





天冷泡湯卻泡出滿肚子氣，高雄觀音山一間泡湯館，被民眾指控環境太髒。顧客進到湯屋後，先看到水龍頭旁出現螞蟻大軍，接著又發現床單上散落餅乾屑，連躺都不敢躺。請工作人員換床單時，更意外瞄到保潔墊也沾著大片黃色污漬，讓人覺得極不衛生。

顧客原本想在山上好好放鬆，卻邊放水邊看到螞蟻滿地爬，白色床單上也明顯殘留屑屑。工作人員到場後雖然協助換床單，但保潔墊依舊沒換，顧客直呼太誇張。全程也沒有主管出面處理，最後店家僅表示可以延長二十分鐘時數，讓顧客完全無法接受。

廣告 廣告

在 Threads 查看

事發地點位於高雄觀音山的一家泡湯 SPA 生活館，並非提供溫泉，而是一般自來水。顧客控訴環境髒亂，螞蟻亂竄，泡湯泡不了，床也躺不了。業者事後表示，該房間平時沒有開放，當天因人潮較多才臨時啟用，加上山區環境下雨時容易有螞蟻入侵，坦言清潔確實沒有做到位，店家會加強改善。

不過部分民眾認為，山區難免會有螞蟻，不能完全歸咎業者。但以湯屋收費來看，平日兩小時一千兩百元、假日一千三百八十元，環境狀況卻讓顧客非常失望。業者雖未退費，但表示願意再次補償。不過當事人已在網路留下負評，恐怕不會再回頭體驗。

更多東森新聞報導

皇池3間會館2間是違建 吹哨者爆這招對付建管處

將迎接入秋最強冷空氣！遊客赴礁溪「泡湯、吃雞」暖身心

獨家／連鎖洗車「超越美車」倒閉！ 會員：2萬元保養全泡湯

