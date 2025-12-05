生活中心／陳孟暄 李奇 花蓮報導



這個月21號就是冬至了，天氣越來越涼！只要冬天一到，許多民眾都會去泡溫泉，在花蓮地區，就有知名的兩大溫泉區，〝瑞穗溫泉〞和〝安通溫泉〞，花蓮縣政府特別舉辦太平洋溫泉季，讓遊客來泡湯，還可以逛市集、聽演唱會，滿足聽覺、味覺等各種享受。

主持人：「2025花蓮太平洋溫泉季 正式啟動 」。



冬天到了，花蓮太平洋溫泉季也正式展開，為了吸引更多遊客駐足花蓮，今年的活動，縣府還串聯兩大百年溫泉區，果然吸引許多國內外遊客，特地來放鬆身心。

廣告 廣告

「泡湯+市集+演唱會」花蓮太平洋溫泉季登場！ 免費接駁車輕鬆遊

「泡湯+市集+演唱會」花蓮太平洋溫泉季登場！ 免費接駁車輕鬆遊。(圖／民視新聞)

花蓮縣觀光處處長 余明勲：「有兩種溫泉，一個叫做瑞穗的英雄泉，另外一個是安通的美人湯，它們代表了不同的泉質，對男生或對女生，對身體都有非常非常大的幫助」。





花蓮兩大溫泉區，其中「英雄泉」富含鐵質，是全台唯一的碳酸鹽泉，「美人湯」則是由15種以上的礦物質組成，泡完後皮膚會〝咕溜咕溜〞，除了泡湯，這次活動還結合市集、演唱會，更祭出超值套裝行程，並攜手在地知名旅宿，推出期間限定主題房，至於一日遊的旅客，可以搭火車來，再由縣府提供接駁車，讓旅客方便遊花蓮。

「泡湯+市集+演唱會」花蓮太平洋溫泉季登場！ 免費接駁車輕鬆遊

「泡湯+市集+演唱會」花蓮太平洋溫泉季登場！ 免費接駁車輕鬆遊。(圖／民視新聞)

花蓮縣觀光處處長 余明勲：「除了溫泉季之外，花蓮到年底之前，我們還有各式各樣的活動，包含我們的幸福聖誕城，是全台灣最有聖誕氛圍的這個耶誕城，當然還有跨年的太平洋的晚會，我們都會請到很多不同的國內或國外知名的歌星」。





花蓮冬季精彩不間斷，除了溫泉季，接下來還有聖誕市集、跨年晚會等，滿滿精采活動，希望帶動人潮，帶動觀光，讓大家看到花蓮之美。





原文出處：「泡湯+市集+演唱會」花蓮太平洋溫泉季登場！ 免費接駁車輕鬆遊

更多民視新聞報導

花蓮站台鐵調車員不明原因墜軌 遭貨物列車輾斃

最新／台鐵員工墜軌！遭列車撞擊 送醫後宣告不治

花蓮市遊覽車撞騎士！ 男頭骨破裂當場慘死

