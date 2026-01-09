泡湯、追雪有撇步 花蓮慈院醫師提醒低溫活動先顧健康

花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱提醒，冬季活動只要掌握正確原則、量力而為，就能安心享受樂趣。

中央氣象署預報，近期受冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，不僅玉山降雪，連阿里山也睽違8年飄起雪來。冬季泡湯、追雪成為不少民眾紓壓、出遊的熱門選項，但低溫環境同時也是心血管疾病、呼吸道感染與意外事故的高峰期。花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱提醒，冬季活動只要掌握正確原則、量力而為，就能安心享受樂趣。

在寒冷天氣中泡溫泉，能溫暖身體及舒緩疲勞，但黃亮凱醫師指出，高溫會使血管擴張，血液大量流向四肢，心臟與腦部血流供應相對減少，可能增加心肌梗塞或腦中風風險，特別是有心血管疾病的民眾，建議泡湯前先與醫師討論評估，病情較嚴重者則不建議泡湯。

黃亮凱醫師建議，入池前先讓身體適應水溫，水溫控制在攝氏40度左右，單次泡湯時間不宜超過30分鐘，且避免浸泡超過心臟部位。高溫環境會加速水分流失，泡湯前後都應補充水分；若出現頭暈、胸悶、心悸等不適症狀，應立即離開水池並休息。對於糖尿病患者、血管循環較差的族群及年長者，建議每次不超過15分鐘，並避免冷熱交替，降低對血管的刺激。

此外，泡湯前若有感冒、發燒、前一晚熬夜、飲酒後或空腹等狀況，都不適合泡湯；泡湯結束後，也應先擦乾身體、做好保暖，坐著休息數分鐘再離開，避免立刻接觸冷空氣造成血壓劇烈變化。黃亮凱醫師也提醒，浴池周邊濕滑，行走時放慢腳步，最好結伴同行，以便在緊急情況下能即時互相照應。

◎醫師叮嚀 追雪安全不可少

針對追雪族群，黃亮凱醫師提醒，上山前除了做好保暖準備，也要留意高山症與低溫帶來的身體負荷，若計畫長時間停留高山地區，可事先至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑評估是否需服用預防藥物，如果出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，應立即下山，千萬別輕忽硬撐；慢性心臟病、氣喘或肺部疾病患者，上山前更要評估自身狀況，避免過度勞累。

此外，臺灣民眾較少接觸雪地環境，也要特別注意「雪盲症」。雪地反射的紫外線強度高，幾乎等同直視太陽，可能造成眼睛刺痛、不適，嚴重時甚至短暫失明。黃亮凱醫師建議，追雪時務必配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡或護目鏡；雪地濕滑，行走時步伐比平時小、避免奔跑，降低跌倒受傷風險。

醫師也提醒，寒流來襲時，無論是在山區旅宿或家中使用瓦斯熱水器、暖爐等取暖設備，都要注意通風，避免一氧化碳中毒。若出現頭痛、噁心、倦怠、嗜睡等症狀，應立即通風並就醫。

冬季活動能療癒身心，黃亮凱醫師說，低溫對心血管與循環系統都是考驗，只要事前準備充足、活動中隨時留意身體反應，才能在寒冬中安心泡湯、快樂追雪，為健康多加一層保障。

（撰文：江家瑜；圖片：花蓮慈院）