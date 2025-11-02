泡溫泉憂「硫化氫」？ 業者：放心！無過量沉澱物

而在北投，不管是飯店會館還是住家，「白磺泉」都是從陽明山上硫磺谷，直接配管線輸送下來，再進到蓄水池。（示意圖／東森新聞）





天氣轉涼，泡湯的人越來越多。而在北投，不管是飯店會館還是住家，「白磺泉」都是從陽明山上硫磺谷，直接配管線輸送下來，再進到蓄水池。但該如何防止硫化氫造成意外，溫泉飯店業者強調，都有完善清洗SOP，除了要注意通風系統良好，還要做氣體檢測，確保安全無虞，才會開始清潔。

踩街敲鑼打鼓，踩街遊行熱鬧北投，天氣明顯轉涼，正逢溫泉季開跑，大街上人潮湧現，不只放鞭炮熱鬧，整排小吃攤擠滿人，附近溫泉旅宿也幾乎全滿，為的就是他。

廣告 廣告

溫泉出水，一打開就有溫泉，白磺泉有美人湯之稱，業者透露，不管是飯店會館還是住家，都是從陽明山上硫磺谷直接配管線輸送下來進到蓄水池，怎麼防止硫化氫造成意外，業者有方。

溫泉飯店經理Emily（非當事招待所）：「硫化氫它會有這麼過量的產生，其實在於它蓄水槽裡面，有很多的沉澱物，那還在攪動的過程當中，就會產生比較高濃度的硫化氫，那我們都會確保，我們在清洗作業的時候，第一個就是它的通風系統是良好的，那再來就是我們要下去前，也會做氣體的檢測。」

原來每間溫泉業者都會有配合的專業廠商，清潔都有專業SOP。

溫泉飯店經理Emily（非當事招待所）：「如果說是一般民眾，想要到溫泉飯店，或者是大眾湯屋等等，去做泡溫泉的話，其實是不用太擔心那個部分，因為其實一般在泡溫泉時候，並不會有太過量的，溫泉沉澱物的情況發生。」

天冷了，泡湯的人越來越多，對此勞檢處也強調，由於時序即將入冬，北投、行義路等處溫泉，陸續進行儲池清潔作業，也將針對溫泉業者，以及清潔廠商，強化局限空間，作業預防教育訓練，要讓民眾都能安心泡湯。