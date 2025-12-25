泡澡請注意！日本研究發現冬季入浴猝死的案例漸多

即時中心／何馨報導

今（25）日為國定假日，也是耶誕節，受到冷氣團影響，中央氣象署發布了低溫特報，台灣可能有10度以下的低溫。日本媒體也提醒，冬季是入浴猝死的好發季節，泡澡時會將全身浸泡至肩膀的入浴習慣，可能會發生事故意外，並且造成「入浴死」。





中央氣象署今（25）日發布低溫特報，有10度以下低溫發生的機率。根據日媒報導，冬季是入浴猝死的好發季節；鹿兒島大學的法醫學領域研究團隊針對2006年至2019年間，鹿兒島縣內發生的「浴室內猝死（入浴死）」案例中，經司法相驗的全部2689例進行調查與分析。結果顯示，約有半數的入浴死案例集中於12月至2月，且整體死者中，高達9成是65歲以上的高齡者。

另外，研究團隊針對2157例進行分析後發現，氣溫愈低，入浴猝死的案例愈多。研究還指出，單日溫差愈大，此一趨勢也愈明顯。死者中約有半數患有高血壓，但也有約一成的人並無相關病史，「入浴死」是因環境溫差所引起，當人從溫暖的房間移動到寒冷的更衣處或浴室，接著浸入溫暖的浴缸時，血壓可能出現劇烈起伏，進而引發意外。

