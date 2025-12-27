泡澡、保鮮膜能減重？名醫科學解密：「它」真正讓人瘦下來

記者施春美／台北報導

醫師王思恒表示，人減掉的脂肪高達84%是從肺部「呼」出去的，汗水只不過是陪襯。（圖／取自王思恒的臉書）

減重是很多人的志業，許多人以為泡澡、保鮮膜也能輕鬆減肥，但醫師王思恒表示，流汗只是調節體溫，不是排油。真正有效的減脂是透過運動提高心率與呼吸頻率，讓「氧化反應」發生，脂肪才會變成二氧化碳，真正讓人變瘦。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，有些人認為，汗水是脂肪的眼淚，這是錯誤的認知。事實上，人減掉的脂肪高達84%是從肺部「呼」出去的，汗水只不過是陪襯。

王思恒表示，根據英國醫學期刊（BMJ）的精密計算，當人減掉10公斤的脂肪，其中8.4公斤會轉化為二氧化碳，透過呼吸排出體外：另外1.6公斤則轉化為水，透過尿液、汗水或淚水排出。

他表示，民眾可將身體想像成一台高效能引擎，脂肪是燃料，二氧化碳就是排氣管噴出的廢氣。「若排氣量越大，消耗燃料的速度也越快。」

王思恒並表示，民眾不要再迷信泡澡或保鮮膜減肥法了，流汗只是調節體溫，不是排油。真正有效的減脂是透過運動提高心率與呼吸頻率，讓「氧化反應」發生，脂肪才會乖乖變成二氧化碳，離開人體，進而達到減重的效果。

