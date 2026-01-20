「泡澡20分鐘」少年爆腦中風 醫驚：血液濃稠如粥！

一名13歲少年因泡澡時水分流失過快導致血液過度濃稠，引發嚴重腦出血。中國河南鄭州大學第一附屬醫院主治醫師分析，高溫環境造成人體大量出汗、脫水，加上少年過程中完全未補充水分，導致體內血容量不足、血液變得異常濃稠，循環停滯進而誘發腦血管破裂。

一名13歲少年前往公共澡堂泡湯祛寒，當時池內水溫高達40度。少年在熱水中浸泡約20分鐘後起身搓背，卻突然失去意識暈倒。 （示意圖／Pexels）

中國河南鄭州近日發生一起驚悚案例，一名13歲少年前往公共澡堂泡湯祛寒，當時池內水溫高達40度。少年在熱水中浸泡約20分鐘後起身搓背，卻突然失去意識暈倒。緊急送往醫院搶救後，醫師赫然發現少年竟是嚴重的腦出血(出血性中風)。

醫師特別示警，兒童與青少年對高溫的耐受力較成人弱，長時間高溫浸泡極易引發休克。此外，男性若長期浸泡過熱的水，未來恐影響生育能力。

針對安全泡澡，醫師提醒「保命泡澡守則」。在控制水溫與時間方面，理想水溫應介於37至40℃，超過45℃恐成心血管殺手；兒童泡澡建議以10分鐘為限，成人亦不宜超過15至20分鐘。

泡澡前後及過程中應補充溫開水，避免血液濃稠，但切勿大口猛灌。（示意圖／Pexels）

醫師強調隨時補水的重要性，泡澡前後及過程中應補充溫開水，避免血液濃稠，但切勿大口猛灌。在注意通風與時機方面，浴室務必保持通風防缺氧；避免在空腹、飯後、酒後或服用降血壓藥後立即入浴。

醫師也提醒，老人與小孩泡澡時最好有家人陪同，且門鎖切勿反鎖，以便發生突發狀況時能第一時間求援。

