泡熱水＋酒精止癢，皮膚竟裂開變「蜂窩性組織炎」！每年500萬人乾癢就醫…醫曝3大NG習慣越洗越乾





據中央氣象署預報，下週二（11/18）將迎來入冬最強冷空氣，局部地區低溫將下探攝氏12度。

隨著冬季氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾常因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。

醫師提醒，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎，千萬不可輕忽。

根據衛福部112年全民健康保險醫療統計資料，全台因皮膚炎、濕疹及鱗屑性丘疹疾患等皮膚疾病就醫者，已超過500萬人次，由於這類疾病多伴隨皮膚乾燥與搔癢症狀，顯示國人皮膚乾癢問題日益普遍。

熱水泡腳＋酒精止癢，竟引起蜂窩性組織炎

恩主公醫院皮膚科醫師江明哲分享一位60多歲張先生的案例，他在入冬後小腿乾癢，誤以為只是皮膚乾燥，每天用熱水泡腳並以酒精擦拭止癢，結果皮膚越來越乾，甚至出現裂口與紅腫疼痛。

他就醫後確診為「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，經外用類固醇及系統性抗生素治療，並同時加強保濕修復後，約2週後漸漸康復。

江明哲提醒，冬季乾癢絕不是小事，若反覆搔抓或使用錯誤的清潔、消毒方式，容易造成皮膚屏障崩壞，進而引發細菌感染或慢性濕疹惡化。當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。

氣溫濕度雙降 皮脂膜受損成冬季乾癢主因

江明哲指出，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。

皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；同時冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。

「冬天的乾癢，其實是皮膚屏障損傷的警訊，」江明哲強調，若沒有即時修復，皮膚恐會陷入「乾癢與發炎」的惡性循環！

保濕關鍵三步驟 重點是「鎖水」不是「補水」

江明哲表示，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵3步驟：

1. 清潔後三分鐘內塗抹保濕品：

利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。

2. 挑對保濕成分：

(1) 吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素。 (2) 鎖水劑：凡士林、礦物油。 (3) 修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。

3. 依膚質與部位選用質地：

(1) 臉部／中性肌：選擇含水量較高、質地輕盈的乳液作為日常保養。 (2) 四肢部位乾燥區：選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜。 (3) 手肘、腳跟龜裂：選擇如凡士林含油率最高的油膏，在皮膚表面形成防水膜。

3大錯誤習慣，讓皮膚越洗越乾

江明哲醫師指出，許多人在冬季為了清潔或止癢，反而破壞皮膚防線，常見錯誤包括：

1. 熱水洗澡過久：熱水會迅速溶解皮膚表層油脂，洗後雖暫時舒緩，卻使皮膚更乾。建議水溫36至39°C，洗澡時間不超過15分鐘。

2. 使用皂鹼、香料或酒精產品：強鹼性清潔品會破壞皮膚酸鹼平衡，導致緊繃與乾裂。建議改用pH中性或微酸性、無香料配方。

3. 頻繁去角質與磨砂：冬季皮膚代謝減緩，過度去角質會讓角質層受損，導致紅癢、脫屑甚至發炎。

持續乾癢恐為皮膚病或代謝異常警訊

江明哲醫師提醒，皮膚乾癢若經過保濕與改善清潔習慣仍未改善，且乾癢伴隨紅疹、皮屑、裂紋或夜間劇癢與疼痛，就要懷疑有可能是以下的皮膚疾病或代謝問題引起：

●異位性皮膚炎：慢性乾癢、反覆紅疹，常見於四肢彎曲處（如手肘內側、膝窩），冬天特別容易惡化。

●慢性濕疹：皮膚粗糙、脫屑，伴隨劇癢與抓癢結痂，常因反覆刺激或接觸性過敏引起。

●脂漏性皮膚炎：頭皮、眉間、鼻翼兩側或耳後出現紅斑與油性脫屑，氣候乾冷時容易加劇。

●糖尿病相關皮膚乾燥：高血糖導致皮膚含水量下降、神經末梢受損，造成乾癢不適，常見於小腿前側。

●腎臟或肝臟疾病：尿毒或膽汁滯留可能引起全身性劇癢，若伴黃疸或浮腫等症狀，需立即就醫。

