泡腳別只用熱水！加1物煮水泡腳 體寒病症都改善
泡腳不只能暖腳、放鬆，還能調節臟腑功能、讓你一夜好眠。很多人都只用熱水泡腳，其實用艾葉煮水泡腳，更能對抗虛寒體質。
為什麼泡腳對身體好？
很多人知道泡腳好，但卻不知道為什麼好。中國中醫師石晶明解釋，這是由於腳的特殊位置，腳位於人體的最下端，離心臟的位置最遠，血液循環功能偏弱，因此氣血流到此處時，能量嚴重衰減。
再加上足部皮下脂肪少、保暖能力差，所以腳的溫度一般要低於人的正常體溫，這也就能解釋為什麼不少人尤其是女性常常會感到腳下冰冷，哪怕是穿得很暖和或者放上暖水袋也無濟於事。
泡腳好處多
石晶明認為，從中醫養生的角度講，腳一定要暖、千萬不可著涼，因為腳屬陰，是體內陽氣最弱之處。
石晶明說明，溫水泡腳不僅可以改善腳部的血液循環，減少體內各種代謝產物的堆積，有助於消除疲勞、驅寒保暖；還可以通過刺激腳部皮膚上的神經感受器，調節人體內臟器官的功能。
特別是在臨睡前用熱水泡腳，能對中樞神經系統產生溫和的刺激作用，讓大腦皮質進入抑制狀態，改善睡眠品質。
用艾葉泡腳更好
正常人泡腳能夠達到以上效果；然而，陽氣不足、陰盛寒重之人，僅僅用溫水泡腳還不夠。石晶明建議，用艾葉煮水泡腳，則能達到相當理想的效果，因為艾葉性溫而辛香，能暖氣血而溫經脈，逐寒濕而止冷痛，對治療胃部以下廣泛部位的虛寒，或者上盛下虛之症有奇效，艾葉又有「醫草」、「神仙草」之美譽。
石晶明建議，先取50克艾葉撕碎放在鍋內加水燒煮，待水沸騰後再煮10分鐘，隨後倒入泡腳盆中，等水溫降至42℃左右時，便可將腳浸泡於泡腳盆內，一直到全身微微出汗為止。
◎ 本文摘自／《一灸見效：古法艾灸的簡易祛病方（四版）》石晶明 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
