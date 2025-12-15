泡腳池有沉積物！客控衛生不佳 業者：中藥包沉積物

台中市 / 綜合報導

冷冷的天，泡腳賞景最舒服了，有民眾到新社一間庭園餐廳泡腳卻泡出一肚子氣，他不滿腳池底綠綠黑黑的看起來很髒，而且前一組客人使用完後，沒有清理就讓後一組客人接著泡，這樣的環境，一小時消費要150元，事後反應還不能退費，氣得PO上網投訴。對此，業者說，那是使用中藥材跑腳，才會有沉積物。

庭園餐廳窗邊設置泡腳池，冷冷的天邊泡腳邊賞景，好療癒。可是有民眾來泡腳說，泡了一肚子火，不滿1小時收費150元，泡腳池前一個客人用過後沒清，池底髒，還不能退費，非當事民眾說：「是覺得沒有深度清理的感覺吧，不太衛生，正常應該是乾乾淨淨的。」

廣告 廣告

民眾看到，覺得衛生要再加強，對此業者這樣說，業者說：「中藥材的顏色，我們會請廠商把池底改成其他顏色。」業者強調，每次都會清潔確保衛生，因為泡腳時會加入藥材活血暖身，而池底顏色較淡，才引發消費者疑慮，未來會更換池底顏色避免。

皮膚科醫師鍾佩宜說：「泡腳池的水質的乾淨度，也是非常需要在意的，泡之前還是要自己看一下水質。」皮膚科醫師說，如果泡腳池水質不佳，容易造成病毒或細菌傳播，提醒民眾除了泡腳前注意觀察水質，結束後也要盡快沖洗。

原始連結







更多華視新聞報導

桑拿熱休克風險高！日研究：控制皮膚及體內溫差預防

冬季皮膚乾癢！錯誤清潔恐釀「蜂窩性組織炎」 醫師教「保濕3步驟」重建皮膚屏障

搶救中藥產業凋零 衛福部開放藥學系畢業生投入

